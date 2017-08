Kate Hudson: trucchi di uno stile di vita al massimo

Kate Hudson è una delle star più amate e seguite. Una di quelle bellezza acqua e sapone che sembra brillare senza sforzo anche a 38 anni. Eppure nessun risultato – nemmeno quello prettamente estetico – viene raggiunto senza un minimo di impegno. E ciò che sembra naturale e ‘facile’ è in realtà frutto di un duro lavoro.

Lo sa bene la Hudson che sull’immagine di donna tonica ha costruito un impero. L’attrice ha infatti fondato Fabletics linea di abbigliamento sportwear. Quali sono dunque i suoi segreti per restare sempre in forma? Li ricostruisce The Business Insider in un articolo.

Kate Hudson e i segreti della forma fisica perfetta

La Hudson tiene a bada le calorie semplicemente contandole giorno per giorno ed evitando che superino la quota di 1800. Ad aiutarla c’è la tecnologia; che rende disponibili le app conta-calorie. Si tratta di sistemi che installati direttamente sul cellulare consentono di non eccedere con le calorie attraverso un continuo monitoraggio dei cibi assunti. “La mia amica Ginnifer Goodwin mi ha parlato di MyFitnessPal e ne sono rimasta felicemente colpita. Sapere è potere” – ha dichiarato a Fox News. “Memorizzo ogni cosa e so sempre quante calorie ci sono a tavola. Sono impazzita quando ho scoperto che una fetta di pizza ha solo 150 calorie. Potevo mangiarne addirittura 3″.

Pazza del pilates e del walking

Come allenamento la Hudson sceglie il pilates. “Mi piace tantissimo. Lo faccio sempre. Forse può sembrare noioso ma è il fondamento di ogni attività”. Tuttavia per stare in forma c’è anche bisogno di muoversi. “Ogni disciplina di danza o un po’ di workout mi rendono felice”. “Cammino spesso. Un buon modo per aggiungere movimento all’allenamento quotidiano senza fare troppo sforzo”. Insomma una ricetta di benessere fatta di sport, grassi sotto controllo e tanta voglia di prendersi cura di sé. Da imitare.