Drink estate 2017 (in rosa e con un tocco di Giamaica)

I drink dell’estate profumano decisamente di esotico. E molto spesso vengono creati da barlady di tutto rispetto. La seconda edizione della Appleton Barman Competition organizzata da Campari Academy, si è conclusa con un primo posto in rosa. Si chiama Ilaria Migliorini e proviene del locale romano VOY Little Jumbo Bar.

Drink dell’estate 2017: la tradizione giamaicana nel bicchiere

La Campari Academy è la scuola di formazione per la formazione della cultura del bere responsabile e di qualità. Nella competizione, bartender provenienti da tutta l’Italia si sono sfidati con il Rum Appleton Estate. Obiettivo: reinterpretare i grandi classici della tradizione giamaicana e Tiki, il Jamaican Punch e il Mai Tai.

Ilaria ha risposto con due cocktail – Velvet Sand Rug e Theaupoo – aggiudicandosi un viaggio in Giamaica. I drink dell’estate 2017 sono perfetti da degustare in spiaggia, ma anche in città. E in tutti i momenti in cui si desidera evadere verso luoghi da sogno. “Sempre di più il mondo della mixology è arricchito dalla presenza femminile”, afferma Dario Cuccurullo. Il Campari Academy & Trade Partnership Manager Gruppo Campari svela i segreti dei cocktail al femminile.

“Le barlady riescono a dare un tocco decisamente speciale ai drink con una ricerca di materie prime quasi maniacale. Possiedono una sapiente capacità di mixare. E un’attenzione estetica alle garnish che nulla ha da invidiare ai colleghi uomini”. Un DNA al femminile quello di Appleton Estate con una Master Blender d’eccezione: Joy Spence. È la prima donna nel mondo degli spirit a ricoprire questo ruolo con oltre 30 anni di esperienza nella creazione e nel blending dei rum più raffinati al mondo.

I drink dell’estate 2017: le ricette

Velvet Sand Rug e Teahupoo. I cocktail di Ilaria sono due interpretazioni dei classici Tiki giamaicani. I loro ingredienti accompagnano verso terre lontane, sapori, colori e profumi di terre in cui si vive lo spirito dell’estate tutto l’anno. Una firma femminile che sarà in grado di conquistare un pubblico altrettanto femminile, che da sempre apprezza questo tipo di cocktail, fruttati, dolci, ma allo stesso tempo decisi.

Velvet Sand Rug

30 ml Appleton Estate Rare Blend 12 anni

20 ml Appleton Estate Riserva

15 ml sciroppo passion fruit

20 ml sciroppo alla canella

½ passion fruit fresco

20 ml succo di lime

15 ml dry orange curaçao

Bicchiere: coppa; Guarnizione: foglia di banano, cannella, lime essiccato, menta, passion fruit

Teahupoo

50 ml Appleton Estate Rare Blend 12 anni

20 ml liquore galliano

45 ml succo d’ananas

30 ml succo di lime

30 ml falernum alla vaniglia

½ cicchiaio di pimento dram

2 dash angostura bitter Bicchiere: Tiki Mug; Guarnizione: menta, lime secco, ribes e ombrellino