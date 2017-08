La Luna e Marte in doppio sestile donano dinamismo e dunque ottime energie fisiche, perfette per chi è al lavoro: molti di voi non hanno avuto modo di ‘staccare’ durante l’estate, sollecitati da Giove nel segno, ad agire in direzioni nuove

colore: Smeraldo

Irene Grandi, Prima di partire per un lungo viaggio