Case polverose? Attenzione, fanno ingrassare!

Un recente studio della Duke University mette in guardia dai pericoli della polvere: chi abita in case polverose ingrassa con più facilità

LE CASE POLVEROSE FANNO INGRASSARE

Probabilmente nessuno l’avrebbe mai detto, ma le case polverose fanno ingrassare. A primo impatto potrebbe sembrare una delle solite bufale che circolano sul web, ma non è così. Le potenzialità negative per la linea racchiuse nelle particelle di polvere sono reali, almeno secondo i dati di una recente ricerca scientifica.

LA RICERCA SULLE CASE POLVEROSE E SOVRAPPESO

La correlazione fra sovrappeso e case polverose può sembrare insolita, ma secondo i ricercatori è concreta. Lo studio, effettuato dalla Duke University, ha infatti rilevato che la polvere stimola lo sviluppo delle cellule adipose. Brutte notizie, dunque, per chi non è molto amante delle faccende casalinghe. Spolverare non è più solo una questione di pulizia ma anche di cura del corpo e della salute!

L’autore dello studio, dott. Heather Stapleton, ha spiegato la correlazione tra polvere e sovrappeso. La causa risiederebbe principalmente nelle sostanze chimiche presenti nelle particelle di polvere domestica. Tali sostanze promuoverebbero l’accumulo di trigliceridi e lo sviluppo di cellule adipose.

CASE POLVEROSE: COSA SI NASCONDE NELLA POLVERE

La polvere può essere inalata, ingerita o assorbita attraverso la pelle. Anche delle piccole quantità di polvere pari a 3 microgrammi secondo lo studio provocano effetti misurabili. Le sostanze chimiche che interferiscono con il sistema endocrino (EDC) sono infatti composti sintetici o naturali che possono influenzare gli ormoni del corpo. E dunque avere effetti anche sulle cellule adipose.

Alcuni produttori hanno ridotto l’uso di EDC nei prodotti, ma molti sono ancora presenti nei comuni beni di consumo. L’US Environmental Protection Agency stima che i bambini consumano ogni giorno 50 milligrammi di polvere domestica. Ci sono poi alcune attività che purtroppo favoriscono lo sviluppo di polvere, come il tanto amato bricolage. In questi casi bisogna quindi essere ancora più scrupolosi nelle pulizie quotidiane, aiutandosi con prodotti, panni e strumenti ad hoc.