Celebrities sunglasses: occhiali per veri divi

Estetica, qualità e alta manifattura. I vip, quando devono fare acquisti, non rinunciano a niente. Anzi, puntano in alto: ecco i modelli per sentirsi una star

Gli occhiali da sole sono tra gli accessori più amati dallo show business. C’è chi li usa come scudo per proteggersi dai paparazzi e chi, invece, per rendere più glamour il proprio outfit. A prescindere dal motivo, tutti li amano, tutti li vogliono e li indossano. Quali i celebrities sunglasses più in voga?

Celebrities sunglasses, occhiali per vere star

I vip non si accontentano, mai. Assecondarli non è facile, ma nemmeno impossibile. Di cosa hanno bisogno? Lusso, stile ed eleganza sono le caratteristiche a cui non potrebbero mai rinunciare. Tra i brand cult figura Moscot, realtà newyorkese che, con suoi iconici occhiali, si è affermata nel settore dell’eyewear, a livello mondiale, conquistando innumerevoli volti del mondo dello spettacolo.

Dagli States all’Europa, successo dopo successo, l’azienda continua a rafforzare la sua presenza puntando all’apertura di nuovi spazi commerciali. Lo scorso marzo, infatti, dopo Londra e Lugano è stata la volta di Roma là dove è stato inaugurato il primo shop monomarca d’Italia.

Moscot limited edition

A tenere compagnia durante la calda stagione è un’esclusiva capsule collection disponibile in limited edition e in vendita solo in pochi store Moscot selezionati. Moscot x Uncrate Ipish, realizzata insieme a Uncrate (con cui condivide l’amore e l’attenzione per prodotti di elevata qualità e manifattura), altro non è che la riedizione dell’iconico modello di archivio Ipish.

Per l’occasione l’occhiale viene riproposto in due rivoluzionarie versioni: una da vista e una da sole. La loro peculiarità? I materiali. Tutti di altissima qualità. La montatura, nera, è resa più attuale da inserti metallici nero lucidi e rivetti sulle tempie. A completare il tutto sono le lenti polarizzate in vetro minerale G15.

Barton Perrerira, unicità da indossare

Unicità. Questa la parola che meglio descrive i capolavori firmati Barton Perrerira, marchio di occhiali nato dalla mente di Bill Barton e Patty Perreira, disegnatori di Oliver Peoples. I modelli proposti al mercato sotto tutt’altro che prodotti commerciali.

Sono infatti realizzati da abili artigiani in Giappone, in quantità limitata, con i migliori materiali come il titanio, la cellulosa giapponese etc. La loro qualità, il design e l’attenzione ai dettagli non sono sfuggiti ad Angelina Jolie, Rachel Zoe, Heidi Klum, Jessica Biel, Orlando Bloom e Giovanni Ribisi che ne vanno matti.

A ognuno il suo stile. Che dire dei colori? Barton Perreira ama usare quelli della natura piuttosto che le tonalità fatte dall’uomo. Tra i modelli di punta della collezione SS17 a spiccare è Winette, un cat eye dall’animo retrò. Un vero must tra i celebrities sunglasses. La montatura, in acetato, è incorniciata da un inserto metallico a cui sono agganciate le aste. Come ha detto lo stesso designer, l’occhiale è “delicato e femminile con un tocco di rock and roll”.

Coltrane, invece, molto ricorda il Beat degli anni ‘60. Presenta una montatura semplice, molto classica, con ponte a buco della serratura. Che dire poi di Belvedere? Il suo look, molto anni ’20, ha una montatura retro in metallo e una clip metallica con un inserto in plastica che trattiene le lenti e modifica l’aspetto della montatura.