E cinque da non lavare troppo spesso, secondo Good Housekeeping Institute

iStock Ogni settimana: la biancheria. Così si evita la classica pila di vestiti sporchi. iStock Ogni settimana: le superfici del bagno con il disinfettante. iStock Ogni settimana: i tappeti. Questo consiglio è particolarmente importante per le aree della casa 'ad alto traffico'. iStock Ogni settimana: i mobili che si impolverano. A lungo andare la polvere può essere anche abrasiva e danneggiare i mobili. iStock Ogni settimana: le lenzuola. Germi, sudori e olii corporei si accumulano rapidamente, per questo è raccomandato lavare le vostre lenzuola ogni settimana. iStock Ogni settimana: gli apparecchi da cucina. Gli elettrodomestici da cucina devono essere puliti da impronte digitali e tracce di cibo. Eseguire una pulizia disinfettante ogni settimana per impedire l'accumulo. iStock Ogni settimana: vasca e doccia. L'umidità può generare muffa e sporco. iStock Ogni settimana: il gabinetto. Un consiglio: versare un pò di candeggina in una tazza e poi spazzolare il water. Un metodo veloce e perfettamente igienizzante. iStock Ogni settimana: il pavimento della cucina. iStock Ogni settimana: gli specchi. Fidatevi di noi, è più facile mettere il trucco con uno specchio privo di macchie. iStock Ora passiamo alle cose che lavate troppo: i vestiti indossati una volta sola. iStock Troppo: i piatti della cena. Non è necessario lavare i piatti prima di metterli nella lavastoviglie. E' sufficiente rimuovere gli avanzi di cibo. iStock Troppo: i lampadari. Una volta al mese è abbastanza. iStock Troppo: le giacche, che vanno lavate una volta ogni tre mesi. iStock Troppo: le tende, è sufficiente lavarle una volta all'anno.

Affrontate i lavori domestici ogni fine settimana? Bene, allora ci sono buone probabilità che molte cose della vostra lista siano giustamente da lavare con cadenza settimanale, ma altre proprio no.

Cosa lavare e quando

Il laboratorio di pulizia del Good Housekeeping Institute raccomanda di eseguire ogni sette giorni la pulizia di determinati spazi della casa. Ma se questa notizia improvvisamente raddoppia la vostra lista di compiti, non vi preoccupate. Per aiutarvi abbiamo identificato alcune cose che state probabilmente pulendo troppo spesso. Continuate a scorrere le foto che seguono per scoprire cosa pulire, e soprattutto, quando.

