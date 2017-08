Fidatevi della vostra forza d’animo, ben alimentata dal sestile di Marte, delle decisioni fondate sull’istintività, ma farete bene a non dare ascolto a ragionamenti non troppo lineari se non addirittura confusi, dovuti alla dissonanza di Mercurio e della Luna

colore: Rosso Vivo

Norah Jones, Don’t know why