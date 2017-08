La zona del contorno occhi, è molto delicata. Non appena stress e stanchezza bussano alla propria porta, ecco che compaiono loro: occhiaie e borse. Sono un vero incubo per ogni donna. C’è chi le camuffa ricorrendo al make up ma, piuttosto che abusare di correttore, non sarebbe meglio evitare del tutto la loro presenza?

Contorno occhi: gli errori da non commettere

Ebbene sì, prevenire è meglio che curare. Basterebbe correggere le proprie abitudini per scongiurare la comparsa di questi tanto odiati (e temuti) inestetismi. Ad affrontare l’argomento è stata Marie-Hélène Lair, Direttrice della Comunicazione Scientifica di Clarins che, attraverso il sito di Madame le Figaro, ha rivelato quali sono gli errori che, banalmente, si commettono durante la propria beauty routine.

Strofinarsi gli occhi

Errore numero uno, il più grave: stropicciarsi gli occhi. Marie-Hélène Lair dimostra la fragilità dell’area: “La pelle intorno agli occhi è quattro volte più sottile rispetto a quella del resto del viso.” Quando la stanchezza si fa sentire, stropicciarsi gli occhi con le dita è vietato.

Struccarsi in maniera aggressiva

Attenzione a come ci si strucca. Se il mascara waterproof sembra indelebile, non c’è bisogno di aggredire la pelle con violenza nel tentativo di rimuoverlo. E’ più semplice, come ha suggerito Julien Michelet (responsabile della formazione di Clinique) posizionare due dischetti imbevuti di struccante sugli occhi e lasciarli agire per un paio di secondi. Nella lotta contro il make up più persistente, pazienza e tatto risultano essere armi essenziali. E vincenti.

Applicare una crema qualsiasi. La zona del contorno occhi richiede specifiche attenzioni. Mai applicare una crema qualsiasi. “Le creme ideali per il contorno occhi sono quei prodotti che attivano la circolazione del sangue e limitano l’eccesso di acqua” – avverte la specialista Clarins. Per quel che concerne l’applicazione, Marie-Hélène Lair ha la sua tecnica. “Esercitare una pressione molto leggera seguendo la linea dei meridiani energetici.” Si vanno dunque a effettuare dei movimenti che, dall’interno, vanno verso l’esterno insistendo sull’angolo interno dell’occhio e la parte superiore dello zigomo. Inoltre, al fine di rendere più efficace il prodotto, bisognerebbe conservarlo al fresco. Frigo compreso.

Depilarsi le sopracciglia con la ceretta. Trattandosi di un’area molto delicata, sarebbe bene stressarla il meno possibile. Quando bisogna misurarsi con la depilazione delle sopracciglia, che metodo prediligere? Niente ceretta, il filo di cotone è perfetto. Questo rimedio orientale è delicato e deciso. Chi opta per il fai da te, la pinzetta è una valida alternativa.

Applicare la crema solo al mattino. Un buon contorno occhi non serve solo per ravvivare lo sguardo bensì anche per idratare in profondità. Marie-Hélène Lair consiglia quindi di applicare la crema tanto la mattina quanto la sera. Altro consiglio: “Dormire con un cuscino sotto il materasso, posizionato all’altezza piedi. Pura magia. ” Il problema principale delle occhiaie è infatti la cattiva circolazione: questa posizione consente al sangue di scorrere dalla testa ai piedi senza problemi.