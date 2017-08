Mammoth Screen Eleonor Tomlinson e Harry Richardson di Poldark sono stati paparazzati insieme di recente.

BBC David Tennant e Georgia Moffett di Doctor Who. Nele finzione Georgia interpreta la figlia di David. Nella realtà i due sono sposati e hanno quattro figli.

Warner Bros. Television Questo è solo un romour, ma pare abbastanza fondato. Sembra infatti che madre e figlio della serie TV Nip/Tuck si siano frequentati nella vita vera per un pò.

BBC Brendan O'Carroll è sposato con la sua co-star di Mrs. Brown's Boys, Jennifer Gibney.

© Showtime Michael C. Hall e Jennifer Carpenter, fratello e sorella in Dexter, sono stati sposati per due anni. La loro separazione risale al 2010.

Universal Le star di Parenthood Lauren Graham (Una mamma per amica) e Peter Krause (Six Feet Under) si sono innamorate sul set e stanno ancora insieme.

Paramount Pictures Jennifer Grey (Dirty Dancing) e Matthew Broderick si sono frequentati per un pò dopo aver recitato insieme in Una pazza giornata di vacanza (1986). Ora lui è il marito di Sarah Jessica Parker, mentre la Grey è sposata col collega Clark Gregg.