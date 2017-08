Il colore che fa stare bene: come scoprire qual è

La cromoterapia è una disciplina che associa ad ogni colore un ‘effetto’ sensoriale, emotivo, percettivo. Il verde rilassa, il rosso è energizzante, il giallo esprime stravaganza. Che ci crediate o no, è innegabile il benessere che si prova di fronte ad un colore che amiamo, o, al contrario, il disagio di una tinta che non è nelle nostre corde. Così come un profumo, anche la visione di un colore suscita, in modo più o meno inconscio, una reazione emotiva. Partendo da questo presupposto, è nata una startup che si chiama Good Feelings. E mira a scoprire qual è il colore che ‘agisce’ dentro ognuno di noi per poterlo poi applicare nella vita quotidiana.

Il colore della coppia

Tra i vari servizi che gli ideatori di Good Feelings, Raluca Andreea Hartea e Riccardo Marinelli, offrono, uno è dedicato alla coppia. Mirato a scoprire qual è il colore che può migliorare la vita di coppia nella quotidianità domestica. I due, artista multidisciplinare l’una e architetto l’altro, hanno trovato il modo di fondere arte, psicologia, scienza. Sviluppando un metodo che può essere applicato a tutti i campi che richiedono di scegliere un colore.

In pratica, Good Feelings offre una consulenza per la coppia che aiuta a rilevare quali colori sono ‘registrati’ come evocazione felice. Attraverso una ipnosi dinamica che induce un lieve rilassamento, i due entrano in contatto con l’inconscio. Annotando quali reazioni suscita nel corpo delle persone ogni nuance. Ecco che potrebbe emergere un colore che fa star bene entrambi. O quell’accordo cromatico che rilassa, induce positività. Con il quale vale la pena tinteggiare le pareti di casa. O utilizzare come motivo ricorrente nell’arredamento (ma perché no, anche nell’abbigliamento).

Potrebbe per esempio emergere che una tinta particolare è rilassante, un’altra induce a parlare meglio e a capirsi, un’altra ancora mette a proprio agio. Una ‘seduta di coppia’ che può essere un curioso modo di avvicinarsi, e una base di partenza per decidere l’interior di casa aumentando l’intesa.