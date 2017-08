Benefici dei pomodori: un nuovo studio

Mangiare pomodori tutti i giorni potrebbe essere un ottimo rimedio contro i danni da scottature solari. Addirittura, potrebbe essere una sana strategia anti-tumorale. Lo afferma una ricerca condotta dalla Ohio State University (fonte) pubblicata sulla rivista Scientific Reports. I benefici dei pomodori, consumati tutti i giorni, si riscontrano sulla pelle, grazie ai carotenoidi che contengono in abbondanza.

I benefici dei pomodori per la salute della pelle

Lo studio è stato condotto su cavie (topi). Quelli che per 35 settimane sono stati nutriti con pomodoro disidratato in polvere, mostravano evidenti segni di regressione dei tumori alla pelle (provocati con raggi UV) rispetto ai topi che non assumevano costantemente pomodori. Fino al 50%. La teoria, è che siano i carotenoidi contenuti nei pomodori – in particolare il licopene – ad avere un potere protettivo sulla pelle così alto. Queste sostanze, che donano la pigmentazione rossa agli ortaggi, sono note per i loro benefici. Ma questo studio dimostra non solo che proteggono dai raggi ultravioletti, ma che aiutano la pelle a guarire dai danni già manifestati.

Tuttavia, c’è un nodo ulteriore che emerge dallo studio. Questi benefici si sono riscontrati solo sui topi maschi, mentre sulle femmine non è stato rilevato alcun particolare miglioramento. Ricerche condotte in passato avevano già notato che i maschi tendono a sviluppare più velocemente tumori alla pelle se esposti ai raggi UV. Tumori più aggressivi, ampi, numerosi. Secondo questo studio però i pomodori aiutano a farli regredire ampiamente. La conclusione, afferma Tatiana Oberyszyn, autrice dello studio, è che per alcune patologie bisogna cominciare a considerare la differenza tra sessi. Quello che funziona nel corpo di un uomo non è detto funzioni per il corpo di una donna e viceversa.