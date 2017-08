Blake Lively, 30 anni di eterna giovinezza

Blake Lively, ovvero l’attrice che ha interpretato una donna alla quale è stato concesso il dono di essere bella in eterno nel film Adaline – L’eterna giovinezza, è una meravigliosa interprete di successo. Grande è il suo talento ma ugualmente evidente è la sua bellezza fresca, la natura acqua e sapone, la luce di un fascino così spontaneo.

Blake Lively compie 30 anni

Per questo il traguardo dei 30 anni di età che la Lively si prepara a tagliare oggi 25 agosto è solamente un dato anagrafico di poca rilevanza. Perché Blake ha un fascino così lucente che un anno in più non finirà certo per turbarlo.

L’attrice è nota per i suoi ruoli in Paradise Beach e Lanterna Verde. Proprio sul set di Lanterna Verde conosce nel 2011 il suo futuro marito Ryan Reynolds. Con lui ha ora costruito una famiglia e partorito due bambini. Prima, dal 2007 al 2012, era diventata famosa per il ruolo di Serena van der Woodsen in Gossip Girl.

Il look ‘Lively’

Solare, sempre perfettamente vestita, la Lively ha conquistato un posto nel mondo del glamour per la sua capacità di apparire sempre bella ed elegante. Merito di una chioma bionda morbidissima, dei tratti del viso delicati, degli abiti lunghi indossati sul red carpet con un sensibile gusto personale.

Nata nel 1987 a Los Angeles, in California, proviene da una famiglia che lavora tutta nel mondo dello spettacolo. Ha due sorelle e un fratello maggiori dal lato materno ed un fratello maggiore, tutti attori. I suoi genitori, Ernie (nato Ernest W. Brown) e Elaine (nata McAlpin), sono anch’essi attori.

Di recente uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram ha fatto preoccupare i fan. L’attrice è apparsa coperta di una sostanza verde dal collo alla sommità della chioma e non ha comunicato nessuna spiegazione in merito. Una maschera di bellezza innovativa? Un trucco speciale per il set? Sappiamo di certo che sarà presto nello spy thriller The Rhythm Section, nei panni di una donna killer letale. Tanti auguri quindi per questi 30 anni da mamma e da stella.