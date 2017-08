Post Wedding blues: come evitarlo (o accettarlo)

Post wedding blues: ebbene sì, la tristezza arriva anche dopo le nozze. E seppur non si tratti un fatto ormonale, come accade dopo il parto, è pur sempre depressione. Molte donne si sentono in colpa dopo il tanto agognato sì. E non ne capiscono il motivo.

Post wedding blues: cos’è e quando si manifesta

Anche se le nozze sono andate alla grande, può succedere che vi sentiate inspiegabilmente malinconiche per qualche settimana dopo il matrimonio. Il problema nasce proprio perché tutti si aspettano una grande felicità dopo un evento così importante. La depressione post matrimoniale è un fenomeno che colpisce il 10% della popolazione femminile.

Cercare di tornare alla “normalità” tra viaggio di nozze, pagamenti, regali e ringraziamenti, può diventare un incubo. Tutta la tensione accumulata per organizzare l’evento può oscurare la felicità di aver sposato il nostro lui. A questo si aggiunge il dubbio di aver fatto la scelta sbagliata. E la paura di essere rimaste incastrate “per tutta la vita”.

Il post wedding blues ha inizio solitamente al rientro dal viaggio di nozze. Quello che nell’immaginario collettivo è l’unico viaggio indimenticabile e quindi da godersi appieno, è finito. Termina la gioia, l’attesa, il sogno di un momento costruito solo per due.

Post wedding blues: e gli uomini come lo vivono?

Questo fenomeno colpisce prevalentemente le donne. È il gentil sesso a mostrare maggiore fragilità in un momento delicato dal punto di vista fisico e psichico.

Come accade per il post partum, i mariti rimangono inermi di fronte ad atteggiamenti che indicano tristezza e infelicità. Il fatto di aver appena compiuto un passo importante e tanto atteso dovrebbe portare all’estasi, nelle loro menti.

I sentimenti depressivi femminili e l’incapacità di comunicare genera inoltre uno stato psicologico ancora più soffocante. Non tutti gli uomini rimangono inermi di fronte a questa situazione. Molti hanno un atteggiamento di comprensione e questo è il primo passo per far superare la crisi alle proprie mogli.

Come superare la depressione post nozze

La migliore cura è quella di trovare il sostegno di marito, parenti o amici. Rimanere soli o pensare di poter affrontare la tristezza velocemente è un errore. Molte donne sposate possono capire il momento che si sta attraversando, così come terapisti o persone alle quali possiamo aprire il nostro cuore.

È inoltre utile fare progetti. Che sia un weekend da organizzare, la pianificazione di un figlio, l’acquisto di una casa o una festa di compleanno. La cosa migliore sarebbe pensare a qualcosa anche dopo il matrimonio. Un progetto lavorativo, l’inizio di una nuova disciplina sportiva. O semplicemente il completo rifacimento del guardaroba. In questo modo si eviterebbe di cadere in quella “pausa” che potrebbe trasformarsi in post wedding blues.