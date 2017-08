La bellezza di Pamela Prati diventa internazionale

Pamela Prati conquista il popolo inglese del web con le sue foto da femme fatale. E con titoli a dir poco lusinghieri. La nostra bellissima soubrette, nata artisticamente con il Bagaglino e recentemente protagonista della prima edizione del Grande Fratello Vip, diventa protagonista di un curioso articolo che sottolinea la sua avvenenza da ventenne, nonostante i suoi quasi sessant’anni.

“Grazie a una dieta sana e a un regime sportivo, Pamela, 58 anni, è in grado di passare per una ragazza della metà della sua età, sfoggiando la sua forma invidiabile nei suoi vestiti rischiosi”. Lo ha detto il Daily Mail. E in tanti hanno “rimbalzato” questa notizia straordinaria. Il Daily prosegue presentandola. “Pamela Prati è conosciuta per la sua carriera di attrice, oltre a lavorare come presentatrice televisiva, modella e cantante, e il suo look giovane ha guadagnato un fedele seguito sul web”.

Le sue immagini, che condivide su Instagram, sono diventate così popolari che hanno già conquistato 124.000 seguaci. Che sono saliti di altri 2mila a distanza di 24 ore dalla pubblicazione del pezzo. E le sue fotografie guadagnano migliaia di “cuori”.

Pamela Prati “ha l’elisir dell’eterna giovinezza”

Secondo il giornale inglese i media italiani sostengono che lei abbia trovato l’elisir dell’eterna giovinezza. E in parte sarebbe anche vero. Ma, secondo Pamela, il vero segreto con cui affronta il trascorrere del tempo è l’amore per un cibo sano e per uno stile di vita sano. E di tanti esercizi fisici per mantenersi sempre in forma. Il quotidiano inglese sottolinea, poi, che Pamela è apparsa in diverse commedie erotiche. Un sogno “hot” che, a distanza di 30 anni, non conosce ancora limiti temporali.