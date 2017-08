Sneaker luccicanti: è amore a prima vista

L’estate è agli sgoccioli. Sono rimasti pochi giorni per godersi l’ultimo bagno al mare, l’ultimo aperitivo in spiaggia e l’ultima tintarella. L’arrivo dell’autunno non è però da vivere come un incubo. Meteo a parte, a strappare un sorriso a tutte le fashioniste sono le nuove collezioni moda. Occhi puntati sulle scarpe: le protagoniste sono loro, le sneaker luccicanti. I modelli di stagione sono versatili, pronti ad adattarsi alle esigenze della vita di tutti i giorni illuminandola d’immenso.

Gioseppo, è ora di brillare

Le sneaker sono ormai un vero e proprio punto fermo per Gioseppo, noto marchio di calzature spagnolo. Design reinventato quello della collezione Autunno/Inverno 17-18 che asseconda le esigenze di ogni donna proponendo soluzioni iper femminili. Chi vuole slanciare la figura può puntare ai modelli con tanto di zeppa interna mentre, le più audaci, possono indossare le stampe animalier e ancora fare propria la tendenza fur.

La voglia di brillare non manca mai. A darne prova è la presenza di glitter sulle suole. Che dire poi delle chiusure in velcro? Ogni dettaglio contribuisce a personalizzare il proprio look.

Per chi non si accontenta e ha sempre voglia di guardare avanti, ecco le sneaker dal design futuristico che combinano tessuti broccati con accenti metallici e velluto.

Sneaker luccicanti by D.A.T.E.

Dopo aver stupito con la collezione dedicata ai mitici personaggi della Disney, D.A.T.E., brand fiorentino di sneaker, per l’autunno 2017 vuole rendere più brillante una stagione che, a causa delle prime piogge, potrebbe risultare grigia. Niente tristezza perché, a illuminare con effetti speciali, ci pensano sneaker luccicanti realizzate con pellami e tessuti ricchi di elementi sparkling.

Tra i modelli di punta a spiccare quelli della linea Hill Low, con pellami specchiati e stampati con delicati ramage floreali in rilievo e dettagli monocolore in nappa o velluto. Non mancano poi le farfalle e gli insetti ricamati con pietre, perline e ancora i glitter, come quelli color platino della Glitter Platinum.

Che dire poi delle sneaker Boston? Queste running shoes propongono un vero e proprio mix di materiali. Il modello Pop Velvet in velluto nero, ad esempio, è ravvivato dal talloncino posteriore in pelle con stampa floreale mentre la Pop Kimono si riconosce per la presenza della coccinella ricamata in punta e dettagli laterali in tessuto jacquard con stampa kimono in contrasto. La suola, in leggerissima Eva bicolore, presenta un discreto battistrada carroarmato. Il risultato? Comfort e qualità incomparabili.