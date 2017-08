Zecchin, quando il vetro sposa la pittura

In mostra 250 opere del pittore e artista muranese realizzate per Cappellin e Venini

Ogni anno la Fondazione Giorgio Cini di Venezia ospita un’esposizione intitolata Le Stanze del Vetro. Questo autunno il protagonista della mostra che si terrà sull’Isola di San Giorgio è Vittorio Zecchin. Artista e pittore che negli anni Venti reinventò la classicità per rilanciare una versione modernizzata del vetro di Murano. Dall’11 settembre 2017 al 7 gennaio 2018 l’esposizione, a cura di Marino Barovier, metterà in mostra i capolavori che Zecchin ha realizzato per Cappellin e Venini.

Le stanze del vetro di Vittorio Zecchin

‘Vittorio Zecchin: i vetri trasparenti per Cappellin e Venini’ espone una raffinata produzione di opere in vetro soffiato monocrome. Si tratta di pezzi che Vittorio Zecchin ha realizzato nel periodo in cui era direttore artistico per la Cappellin Venini. I manufatti si distinsero subito rispetto alle realizzazioni muranesi dell’epoca, sia per le proporzioni classiche che per le linee essenziali. Ma anche per le notevoli cromie dai toni delicati, le tonalità intense e brillanti.

Originario di Murano e figlio di un tecnico vetraio, Zecchin è riuscito ad imprimere la propria visione modernizzata del vetro. Anche grazie all’incontro con due imprenditori illuminati come Giacomo Cappellin e Paolo Venini. I suoi soffiati monocromi, eleganti reinterpretazioni della classicità cinquecentesca, sono protagonisti della mostra.

250 vetri eterei soffiati

In esposizione coppe e vasi di grande rigore, a volte dotati di basi piatte, talvolta segnati da pieghe o strozzature sul corpo o sul collo. Tra i vetri dalle linee classiche, il celebre vaso ‘Veronese’, che trae origine da un modello presente in una tela cinquecentesca dell’omonimo pittore. Riferimento alla pittura e ai manufatti di quel periodo anche nella piccola rassegna di servizi da tavola, che sembrano tratti dalle mense di Tintoretto. Non manca la produzione di carattere più utilitaristico come le compostiere, per la maggior parte impreziosite da frutti d’ispirazione settecentesca.

L’inaugurazione della mostra sarà l’evento di apertura della prima edizione di The Venice Glass Week, il primo festival internazionale dedicato all’arte vetraria, con particolare riguardo a quella muranese, che si terrà a Venezia dal 10 al 17 settembre 2017.