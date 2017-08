Ciambella soffice ai fichi freschi, il sapore è naturale

La ciambella soffice ai fichi freschi è una ricetta che affonda le proprie radici nella voglia di un dessert dolcissimo e morbido. Da una parte ci sono i fichi, fiore dell’omonima pianta e alimento zuccheroso per eccellenza. Dall’altra troviamo l’abbraccio della farina e del burro che raccolgono il sapore del frutto in un’unione riuscita a solidale.

Piccola avvertenza per l’assaggio: parliamo di un dessert particolarmente zuccheroso, quindi lontani i non amanti dei sapori decisi e mielati. Invece per gli amanti dell’estetica c’è una buona notizia; i fichi aperti a metà possono decorare la sommità della torta in un trionfo della bellezza della natura e della frutta.

Ecco come preparare la ciambella soffice ai fichi freschi secondo la ricetta di uno dei blog di Giallo Zafferano.

La ciambella ai fichi freschi

Avete bisogno di:

Una teglia per ciambelle

Fichi freschi q.b.

120 g di zucchero semolato

150 g di burro

4 uova

50 ml di latte

250 g di farina setacciata

mezza bustina di lievito per dolci

un pizzico di sale

zucchero a velo per decorare

Procedimento per preparare la ciambella

Selezionate i fichi freschi preferendo solo quelli maturi, sani e sodi. Poi lavarli accuratamente e sbucciarli. In una ciotola capiente, con uno sbattitore elettrico mescolare il burro morbido con lo zucchero. Bisogna ottenere una crema amalgamata. Unire alla crema di burro le uova, il latte e continuare a lavorare il composto.

Incorporare un po’ per volta la farina setacciata unita al lievito, aggiungere un pizzico di sale e continuare a lavorare sino a quando sarà ben amalgamato e gonfio. Rivestire una teglia con carta forno oppure utilizzare uno stampo in silicone versare il composto e livellarlo sbattendolo un po’ sul piano lavoro. Sistemare un bel po’ di fichi freschi sulla superficie del dolce in modo che affondino leggermente.

Ponete in forno preriscaldato a 180°C per circa 30 minuti.

Far intiepidire e spolverare con tanto zucchero a velo.

Servire la torta soffice con fichi freschi a fette.