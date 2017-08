iStock Orta San Giulio in Piemonte. iStock Manarola in Liguria. iStock Sovana in Toscana. iStock San Pantaleo in Sardegna. iStock Cetara in Campania. Wikimedia Commons San Leo in Emilia Romagna. iStock Badia in Trentino-Alto Adige. iStock Civita di Bagnoregio nel Lazio. iStock Bellagio in Lombardia. iStock Treia nelle Marche. iStock Corricella in Campania. iStock Oliena in Sardegna. iStock Santo Stefano di Sessanio in Abruzzo. iStock Castelmezzano in Basilicata. iStock Panicale in Umbria. iStock Monteriggioni in Toscana. iStock Ostuni in Puglia. iStock Novara di Sicilia. iStock Bagno Vignoni in Toscana.

Paesi al top

Quali sono i paesi più belli d’Italia? Ecco cosa ne pensa il quotidiano del Regno Unito The Telegraph. Da poco è stata infatti pubblicata l’elenco dei 19 paesi più belli dello stivale. I giornalisti di viaggio del prestigioso giornale britannico lo hanno stilato ed hanno inserito sia delle conferme che delle gradite sorprese.

Se per caso state ancora cercando una meta per le vostre vacanze, magari questa gallery può darvi degli utili suggerimenti. Continuate a scorrere le foto che seguono per scoprire quali sono i paesi italiani che gli inglesi amano di più.

Fonte: The Telegraph

SCOPRI ANCHE: ISTRUZIONI PER VIAGGIARE DA SOLI