Senza Wi fi in vacanza si può: ecco dove

In vacanza senza Wi Fi per staccare la spina e sentirsi “furori dal mondo” si rivela particolarmente rigenerante

Chi riesce a rinunciare al Wi Fi in vacanza fa solo che bene. I ritmi a cui siamo continuamente sottoposti, l’ansia di stare sempre connessi, la corsa contro un tempo che non basta mai. Sono condizioni che quasi non ci permettono di pensare. Staccare la spina per un po’ diventa quindi fondamentale per il ristoro di corpo e mente. Secondo gli ultimi dati elaborati da We Are Social, più del 51% della popolazione mondiale usa uno smartphone. Quasi la metà del traffico internet è generato da telefoni (46%). E più del 31% è un utente attivo sui social media. Privarsi dei più moderni apparecchi elettronici e sostituirli con un buon libro sembra qualcosa di banale. In realtà oggi è un gesto rivoluzionario.

IN VACANZA SENZA WI FI PER RIGENERARSI

Chi ha voglia di riprendere una percezione più autentica della realtà, vivendo il momento e non per forza condividendolo, può seguire i consigli di Hundredrooms. Il comparatore online di alloggi turistici ha selezionato sei destinazioni con sistemazioni senza internet. Luoghi in cui disconnettersi dalla frenetica routine quotidiana

Casa Emilietta (Mergozzo, Italia)

Accogliente e in stile rustico, si trova vicino al lago Mergozzo ed è completamente immersa nella natura. Da qui si possono facilmente raggiungere le Isole Borromee e i Giardini di Villa Taranto. Ma anche il Parco Villa Pallavicino e il Parco Nazionale Val Grande.

Appartamento La Corona (Asturie, Spagna)

Ai piedi dei Picchi d’Europa, questo appartamento è l’ideale per recuperare la pace dei sensi. Incantevoli le scogliere di Pria, accarezzate dalle onde del Mar Cantabrico, i laghi di Covadonga o ancora la spiaggia di Torimbia. Tutte attrazioni vicine all’appartamento La Corona.

DOVE STACCARE LA SPINA SENZA WI FI

Casa da Pedra (Amarante, Portogallo)

Nel bel mezzo della campagna, questa casa dispone di un giardino rigoglioso e una piscina all’aperto. Un luogo perfetto per dimenticarsi del mondo esterno per qualche tempo. Da qui è anche possibile recarsi alle vicine cascate di “Fisgas do Ermelo”.

Villa Klumpp (Baiersbronn, Germania)

Situata nel piccolo e verde villaggio di Tonbach, la villa non dispone di internet, ma in compenso ha un ampio balcone dal quale si staglia una vista magnifica. Nelle vicinanze si può apprezzare anche il Mummelsee, splendido lago della Foresta Nera. O il passo montuoso del Ruhestein, meta ideale per gli escursionisti e per gli amanti di sport invernali come lo ski jumping.

Ktima Goumenos (Golfo di Messenia, Grecia)

Splendida villetta con vista mare. Ci si può rilassare nell’ampia terrazza solarium o nel giardino che circonda l’intera struttura. Oppure è possibile recarsi nella vicina spiaggia di Peroulia, che vanta acque calde e cristalline.

Appartamento Annes Court (Bangor, Irlanda del Nord)

Ha tutti i comfort che in una casa non possono mancare. Nelle vicinanze di questo accogliente appartamento è possibile passeggiare lungo le vie di Clandeboye, piccolo villaggio attorno al quale si estendono ettari di boschi e giardini. E se si ha voglia di paesaggi marittimi si può anche andare a Bangor Marina, affascinante darsena con ormeggi per yacht e piccole imbarcazioni.