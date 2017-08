Nonna superstar: i Millennials la adorano

La nonna è da sempre una figura importantissima nella vita di un individuo. Ma per i giovani del nuovo millennio diventa una presenza fondamentale. Per i ragazzi di oggi la nonna è amica, è complice, è disinteressata e allo stesso tempo è un punto di riferimento. Un esempio di solidità e di stabilità. Un’isola felice. Un porto sicuro. Che siano alla ricerca di una confidente, di un supporto morale o di qualcuno che sa prenderli per la gola, la nonna è sempre in grado di dar loro ciò di cui hanno bisogno. Lo ha dimostrato anche uno studio condotto dallo Story Cooking di Casa Coricelli, l’osservatorio sulle tendenze nel mondo dell’olio e della cucina dell’omonima azienda umbra.

La nonna è la migliore. E anche la sua cucina

La ricerca è stata effettuata secondo la metodologia WOA (Web Opinion Analysis). Ha preso come riferimento le opinioni di 1500 giovani tra i 16 e i 25 anni. I ricercatori hanno monitorato social network, blog, forum e community. Hanno poi stilato un profilo del rapporto dei giovani con le loro nonne. Dall’analisi è emerso un forte legame rafforzato anche dal cibo. La cucina, infatti, si rivela un forte collante tra queste due generazioni apparentemente lontane. Tanto che i Millennials affermano che i piatti della nonna sono i loro preferiti. Più del sushi, dei noodle, della paella e dei piatti etnici più trendy.

Con la nonna si può parlare di tutto

Più di un ragazzo su due ritiene la nonna la figura più importante della propria vita. In particolare quelli dai 16 ai 18 anni amano rivolgersi a lei per parlare di problemi di cuore e scolastici. Così come delle liti familiari. Per quelli un po’ più grandi è un’importante confidente e consigliera in caso di problemi sul lavoro o all’università. Se si sviluppa un legame così forte è soprattutto per la sua presenza nei primi anni di vita. Nel nuovo millennio, infatti, sempre più spesso le mamme che lavorano si affidano alle nonne per la crescita dei bambini. L’atteggiamento complice ed affettuoso della nonna, fa il resto. Così come la sua capacità di rimanere al passo con i tempi. Le nonne del nuovo millennio, infatti, sono modernissime. Usano Facebook e Whatsapp e sono sempre più smart.