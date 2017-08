Sorridere aiuta a vivere meglio: lo dice la scienza

Fare sport, mangiare sano ed evitare il fumo potrebbero non bastare per assicurarsi un avvenire in perfetta salute. La felicità è la vera ricetta del benessere

“Solo l’amore rende felici” – sosteneva Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos. In realtà non è proprio così. I sentimenti aiutano ma possono essere tante le motivazioni che permettono di vivere con il sorriso stampato sul volto. Ebbene sì, sorridere, secondo il noto quotidiano britannico Daily Mail, sarebbe una condizione essenziale per assicurarsi un felice avvenire.

Sorridere per vivere meglio: la ricetta della felicità

A rivelare la ricetta della felicità sono stati i ricercatori di due università americane, quella dell’Utah e della Virginia che, soffermandosi ad analizzare i risultati di ricerche, hanno tentato di capire quale nesso lega felicità e salute.

Lo studio

Lo studio, pubblicato sulla rivista Health and Well-Being, ha portato alla conclusione le persone che erano più inclini al buonumore, nel 65% dei casi avevano anche un buono stato di salute. Ciò è, almeno in parte, dovuto alle sane abitudini: svolgere regolarmente attività fisica, mangiare in maniera salutare e non fumare.

Essere felici aiuta a stare in salute

L’autore dello studio, il professor Ed Diener ha dichiarato: “Dobbiamo prendere seriamente in considerazione la scoperta. Le persone felici sono più in salute e vivono più a lungo. L’infelicità cronica, invece, può essere una vera e propria minaccia per la salute“.

L’umore positivo gioverebbe anche al cuore. Così come al sistema immunitario, quello che ci protegge dalle malattie. “Lo studio dimostra che i nostri livelli di felicità, oltre ad agire contro lo stress e la depressione, possono influenzare la salute cardiovascolare e il sistema immunitario dandogli la forza per combattere le malattie” – ha spiegato Ed Diener.

Bisognerebbe dunque prendere nota e imparare a vivere la ropria vita in un’ottica più positiva ricordandosi che volersi bene, e non lasciarsi andare a troppi stravizi, a lungo termine, potrebbe premiare.