Tovagliette intelligenti per far mangiare meglio i bimbi

La comunicazione è un’arma potentissima. Come tale può essere impiegata per scopi nobili, come quello di favorire un’alimentazione più sana, specialmente nei bambini. I più piccini sono particolarmente sensibili al modo in cui vengono presentati loro i prodotti. Pertanto anche i ristoranti possono fornire il loro prezioso contributo per incoraggiarli a consumare cibi salutari. Lo ha dimostrato una ricerca condotta dall’Università di Buffalo sulle scelte bambiniche compiono i bambini davanti al menu di un ristorante. I risultati, pubblicati sul Daily Mail hanno dimostrato che le tovagliette con cui vengono apparecchiati i tavoli possono instradare le scelte dei piccoli avventori orientandole su prodotti più salutari. Sono tantissime le famiglie americane che frequentano i ristoranti. E quando vanno a mangiare fuori spesso i bambini tendono a consumare prodotti poco salutari, spesso ricchi di acidi grassi saturi. Grazie alle tovagliette questo può essere evitato.

Le tovagliette come consulenti alimentari

Lo studio condotto dall’Università di Buffalo si è concentrato su 58 bambini compresi tra i 4 e gli 8 anni che hanno visitato con i genitori il ristorante di una catena della zona di Buffalo. Alle famiglie è stato consegnato un buono per recarsi nuovamente nel locale entro due settimane. Durante la seconda visita a metà dei bambini sono state consegnate tovagliette che pubblicizzavano prodotti più sani anziché, ad esempio, i soliti dessert, come spesso avviene. Le proposte erano accompagnate da frasi e immagini accattivanti e da giochi di enigmistica. Il 18% dei bambini a cui è stata mostrata la tovaglietta ha scelto di ordinare un prodotto salutare. Contro soltanto il 7% di quelli del gruppo di controllo. A conti fatti non c’è stata differenza tra chi ha ordinato un dessert e chi ha scelto un prodotto sano. La tecnica, dunque, sembra essere efficace.

La comunicazione è l’arma vincente

Una buona comunicazione può davvero rivelarsi un’arma preziosa per incoraggiare ad uno stile di vita più sano. E’ importante che i bambini non consumino prodotti carichi di grassi saturi. E riuscire ad impedirlo anche quando si trovano al tavolo di un ristorante dove le tentazioni sono tante sarebbe una conquista importante. I ristoratori possono farsi parte diligente provando a proporre piatti sani in maniera divertente. Offrendo così il proprio contributo alla promozione di uno stile di vita più salutare. Basta, in fondo, una semplice tovaglietta.