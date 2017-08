Cura dei gioielli: come mantenerli al meglio

MANUTENZIONE E CURA DEI GIOIELLI

La giusta manutenzione e cura dei gioielli è fondamentale per evitare che si rovinino nel corso del tempo. Oro, argento e pietre preziose sono materiali bellissimi, ma delicati e soggetti all’usura. Possono macchiarsi, sporcarsi, ossidarsi e scheggiarsi. E’ molto importante, dunque, usare le giuste accortezze se vogliamo mantenerli belli e splendenti come il primo giorno. Anche e soprattutto se si tratta di pezzi dall’importante valore economico.

COME PRENDERSI CURA DEI GIOIELLI

Per prima cosa, il consiglio che vi diamo è quello di portare i gioielli regolarmente dal vostro orefice di fiducia. La pulizia professionale oltre che il controllo di un esperto sono fondamentali per garantire la perfetta cura dei gioielli. Portarli da un professionista serio almeno una volta all’anno vi consentirà di evitare danni da usura e di arginare i danni degli inevitabili segni del trascorrere del tempo. Specialmente i gioielli con pietre preziose o gli orologi, avrebbero bisogno di un controllo qualificato annuale.

PULIZIA CASALINGA DEI GIOIELLI

Oltre alla pulizia professionale annuale, andrebbe effettuata anche una leggera pulizia casalinga delle nostre gioie. Specialmente dei pezzi che indossiamo ogni giorno e che sono più soggetti a sporcarsi come gli anelli. Basta utilizzare un panno morbido in microfibra e, se opportuno, dei detergenti specifici per il metallo e le pietre in questione. Evitiamo soluzioni fai da te come dentifricio, sapone per piatti, alcool, limone, etc. che potrebbero danneggiare pietre delicate. Nel caso siano presenti pietre incastonate, intarsi o scanalature nella superficie, ci si può aiutare con uno spazzolino morbido.

EVITARE DI INDOSSARE I GIOIELLI IN ALCUNE SISTUAZIONE

Un buon modo per mantenere bene i nostri preziosi è evitare di indossarli in alcune situazioni. Quando facciamo la doccia, laviamo i piatti, utilizziamo creme e prodotti detergenti, sarebbe sempre meglio toglierli. Anche quando ci prepariamo per uscire, meglio indossare i gioielli alla fine, come ultimo accessorio. Profumi, lacche per capelli, make up e prodotti di vario tipo potrebbero infatti danneggiarli. Togliamo gli orecchini quando andiamo dal parrucchiere e anelli e bracciali dall’estetista.

ALTRI CONSIGLI UTILI

Indossate i gioielli in buono stato e delle giuste dimensioni o finirete per danneggiarli o perderli. Sconsigliatissimi, ad esempio, i riduttori per anelli. Si tratta di fasce in metallo che vanno inserite prima dell’anello e sotto di esso. Finiranno per graffiare tutto il suo interno. Trattate con molta cura e attenzione le pietre delicate, come perle, smeraldi, etc. o rischierete di danneggiarle.