Dane DeHaan, il ‘ragazzino’ è diventato icona

Dane DeHaan ha 31 anni ma sembra poco più che ventenne. In molte occasioni è stato associato a Leonardo di Caprio per la fisicità, per la somiglianza, ma anche per questa eterna giovinezza, quasi un’adolescenza infinita. ‘Corrotta’ solo dallo sguardo malinconico e quell’accenno perenne di borse sotto gli occhi. Solo osservandolo da vicino si nota una profondità nello sguardo che è propria di un uomo. Da ‘ragazzino’ astro nascente del cinema, Dane DeHaan è oggi un’icona della moda. Una musa al maschile. Specialmente per Prada, che firma spesso i suoi outfit ufficiali, imprimendo il proprio stile nelle camice con stampe ricche e astratte tipiche della maison. Era Prada ad esempio l’outfit che l’attore ha indossato durante la première del film Valerian e la città dei mille pianeti il 24 luglio 2017 a Londra. Un capo della collezione Autunno/Inverno 2017.

Dane DeHaan, la carriera, lo stile

L’amore per le camicie stampate è sempre stato un tratto distintivo dello stile dell’attore. Dai micro pois portati sotto il completo (ma senza cravatta), ai check scozzesi in tono con la giacca. Passando con zero timore per stampe floreali. O micro righe colorate. Il tutto sempre smorzato dall’eleganza del completo giacca e pantalone, dal quale raramente si stacca. E se lo fa, è per infilare una giacca in pelle, o un bomber – in piena tendenza.

Una carriera che è cominciata con la serie televisiva In Treatment, e che oggi è in pieno fiorire, Dane DeHaan ha all’attivo sia blockbusters che film d’autore. Ricordiamo per esempio The Amazing Spiderman 2 e l’attesa pellicola sopra citata di Luc Besson in arrivo nelle sale – dove recita accanto a Cara Delevingne. E quindi Life, dove ha interpretato niente meno che James Dean. Di quest’anno il film La Cura del Benessere, thriller diretto da Gore Verbinski (regista dei primi tre episodi della saga de I Pirati dei Caraibi). Insomma una carriera nel cinema in piena ascesa, e una nomea di tutto rispetto nel mondo della moda.