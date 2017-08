Destinazioni da sogno in Italia: quali sono

Tutti immaginiamo di andare in vacanza in destinazioni da sogno. KAYAK, uno dei motori di ricerca viaggi leader nel mondo, rivela le mete con la più alta concentrazione di hotel di lusso. Ovvero la classifica dei viaggiatori che non badano a spese quando si spostano. Per quanto riguarda quella delle destinazioni italiane con la più alta percentuale di hotel di lusso il sondaggio prende in considerazione località con un minimo di 50 hotel presenti su KAYAK. Di cui minimo 5 a cinque stelle. Mentre la classifica delle destinazioni internazionali prende in considerazione località con un minimo di 100 hotel. Di cui minimo 10 a cinque stelle. Altri fattori che hanno inciso sulla ricerca sono i prezzi medi dei biglietti per i voli di andata e ritorno. E la spesa media dei viaggiatori.

LE DESTINAZIONI DA SOGNO SECONDO LA CLASSIFICA

Ecco dunque che la scelta cade su ambienti di design immersi in panorami incontaminati. Per una fuga dalle incombenze quotidiane all’insegna dello stile e dell’esclusività. Dubai, Singapore, Ginevra, Saint Torpez e Mykonos sono le destinazioni preferite in ambito internazionale. Rimanendo in territorio italiano invece, al primo posto si trova il Lago di Garda con la località di Gardone Rivera. Che vanta oltre il 9% di alberghi a cinque stelle. Tra le numerose proposte di KAYAK.it da non perdere Villa Eden Luxury Resort, incastonato in un ampio uliveto. E’ particolarmente apprezzato anche per il ristorante con terrazza panoramica e per il centro benessere interno. Sul secondo gradino del podio sale Abano Terme, dove gli hotel a cinque stelle sono il 7,5% del totale.

A chiudere la top 3 è Capri con il 5,5%. Tra le strutture da sogno dell’isola spicca il Capri Tiberio Palace, boutique hotel nei pressi della Piazzetta che sorge in un edificio del XIX secolo. L’albergo stupisce per le camere di design, l’hammam e la terrazza con vista. L‘isola del golfo di Napoli è solo una delle molte meraviglie della Campania che attraggono i turisti del lusso. Quasi metà della classifica, infatti, è dominata da località della regione. Le preferenze vanno su Positano, n quarta posizione, Ischia e Sorrento, rispettivamente al sesto e settimo posto.

Taormina, in quinta posizione, è portavoce della ricercatezza siciliana. Mentre Venezia e Firenze chiudono la classifica. Nella classifica generale della top 10 dei viaggiatori che spendono di più per scegliere vacanza in strutture di lusso spiccano i danesi. Seguiti dagli Austriaci. E poi i turisti degli Emirati Arabi, del Messico e degli Stati Uniti. Gli italiani disposti a spendere tanto si piazzano al sesto posto.