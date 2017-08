Rotture amorose in vista con 4 di questi segnali

Rotture amorose e crisi di relazione: un sollievo per alcuni, un dramma per molti. Ma per chi ha paura che il proprio rapporto sia al capolinea, arrivano buone notizie. È possibile capire quali sono i segnali della crisi. E magari evitare che una storia vada a rotoli.

Rotture amorose: i segnali secondo la scienza

Il Dottor John Gottman e i suoi colleghi dell’Università di Washington hanno scoperto quali sono i 4 segnali delle rotture amorose. Definiti “i quattro Cavalieri dell’Apocalisse”, preannunciano la fine di un rapporto con una precisione del 93%.

I ricercatori hanno esaminato più di un milione di persone e confrontato la qualità dei loro rapporti. Ne è scaturita una lista di 4 segnali che annunciano la sicura fine della relazione. Si tratta di critica, disprezzo, difensiva e ostruzionismo. Sono questi i quattro Cavalieri di Gottman.

La critica e il disprezzo

Le rotture amorose passano sempre per la critica. C’è una bella differenza tra commenti costruttivi e critica. Quando si aggredisce una persona per qualcosa che non è in grado di cambiare, c’è un problema. Se vi rendete conto di non riuscire a esprimere pareri senza generalizzare sulla personalità dell’altro, fareste meglio a non dire nulla.

Il disprezzo è un chiaro segnale di mancanza di rispetto verso gli altri. E non si manifesta solo attraverso brutti atteggiamenti o brutte parole. Spesso si cela dietro insulti fatti con umorismo. O dietro piccoli espressioni facciali tendenti al disgusto. Inoltre il disprezzo può emergere inaspettatamente. Il consiglio è quello di “contare fino a 10” e cercare di trattenersi. È meglio sforzarsi di capire, piuttosto che scattare con rabbia.

Stare sulla difensiva e l’ostruzionismo

Accampare scuse, giocare sulle lamentele, ma soprattutto non prendersi le proprie responsabilità. Stare sulla difensiva è un altro chiaro segnale di rotture amorose. Inoltre impedisce al conflitto di arrivare alla soluzione. Occorrerebbe essere disposti ad ascoltare attentamente le rimostranze dell’interlocutore. Anche quando si hanno due visioni diverse della stessa problematica.

L’ostruzionismo si presenta quando una persona interrompe bruscamente una discussione rifiutandosi di rispondere. Il desiderio di non ascoltare è sinonimo di non considerazione. Il messaggio è: non ti odio, ti ignoro. E ignorare qualcuno vuol dire non volerlo più. Il segreto è impegnarsi a partecipare alla discussione. Condividete ciò che provate e chiedete tempo per riflettere.