Stivali da uomo: le proposte dell’autunno

L’anima rock e metropolitana incontra le tecniche artigianali e il savoir-faire nella lavorazione della pelle. Gli stivali da uomo per l’autunno inverno in arrivo hanno carattere e personalità. Si declinano in particolar modo nelle versioni ankle boot, perfetta da portare con l’effetto trasandato di un pantalone che vi si appoggia con noncuranza. Ma anche stivaletti per o anfibi per rocker metropolitani.

Stivali da uomo per l’autunno inverno 2017 2018

Introdotti sulla passerella di Parigi durante la presentazione della collezione di debutto di Haider Ackermann come Direttore Creativo, Berluti presenta due nuovi modelli di stivali, audaci e decisi: Bergen e Austin. Realizzati secondo i più alti standard del savoir-faire della maison il cui design iconico è sempre deciso. Gli anfibi Bergen sono caratterizzati da linee eleganti e arrotondate. Chiusura con dettagli rock e una cerniera interna che garantisce una facile calzata. Disponibili in vitello smaltato nero o pelle mogano Venezia, con o senza finiture in castorino. Lo stivale basso Austin interpreta la nonchalance del rock and roll. Una forma audace e graziosa che si sposa con la facilità di una slip-on. Per uno stile urbano disponibile in vitello smaltato nero, mogano o scarlet Venezia, o in una versione esclusiva in pelle di lucertola.

La collezione Santoni descrive una nuova grammatica urbana, coerente con il DNA di alto artigianato della maison. Immersa in uno scenario fortemente metropolitano. Un intreccio di storie e stili, che rileggono alcuni dogmi estetici scardinandoli. Ecco che lo scarponcino da trekking diventa un accumulo di pelli preziose, dall’astrakan blu agli inerti in coccodrillo, che incontrano stringhe di raso. Il polacchino si tinge di vernice blu, frangia, motivo a rondine e fibbia. Così come il polacchino da montagna, con colletto imbottito e lacci in velluto. Mentre l’ankle boot mantiene la sobria eleganza del vitello nero liscio.