L’INGREDIENTE DELLA TARTARE – L’avocado è un frutto esotico ricco di proprietà benefiche per la salute, conosciuto già dalle antiche popolazioni sudamericane. Innanzitutto è ricco di sostanze antiossidanti, soprattutto vitamine A ed E, che aiutano il nostro organismo a liberarsi dai radicali liberi e a ritardare l’invecchiamento. Tra le altre vitamine presenti, la B1, B2, B6, D, K e PP. Inoltre l’avocado è ricchissimo di potassio, ma offre piccole quantità di magnesio, calcio, fosforo e zolfo. Inoltre, grazie alla presenza di grassi insaturi e omega-3, riducono il colesterolo. E fornisce tanta energia.

LA RICETTA Tartare di avocado, mozzarella e mango agli agrumi e insalatina croccante con mandorle

LA DIFFICOLTA’ bassa

INGREDIENTI PER UNA PERSONA – Avocado 90 gr, mango 60 gr, fiordilatte 40 gr, lime 1 pz, arancio 100 gr, rucola 40 gr, mandorle 10 gr. Poi olio evo qb, sale e pepe qb

TEMPI DI PREPARAZIONE: 10 minuti

LO SVOLGIMENTO Mondare l’avocado e il mango. Tagliarli a cubetti di ½ cm separati l’uno dall’altro. Condirli con l’emulsione di lime, arancia sale e pepe. Tagliare la fiordilatte a cubetti e scolarla qualche minuto. Lavare e asciugare la rucola.

IMPIATTAMENTO Su di un piatto piano adagiare una base di rucola. Al centro adagiare il coppapasta sulla rucola. Inserirvi l’avocado a cubetti, la rucola strappata, la mozzarella a cubetti e scolata. Poi di nuovo rucola e infine mango e scaglie di mandorle tostate come guarnizione. Aggiungere la citronette preparata con arancia, lime, olio e sale anche sulla tartare e sulla rughetta.

LA FIRMA DELLA RICETTA Il Margutta Veggy Food & Art, la culla del gusto dal 1979, nel rispetto di natura e ambiente. Locale di Tina e Claudio Vannini, racconta una storia di trentacinque anni di ottima cucina vegetariana accompagnata dall’amore per arte, musica e colori. Si trova in via Margutta 118, nel cuore del centro storico di Roma.