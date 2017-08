Attività sessuale: una volta a settimana per rimanere giovani

Attività sessuale una volta alla settimana: ovvero come rimanere ‘young’ and ‘free’ secondo la scienza. Infatti sembra proprio che la frequenza dell’attività sessuale abbia un impatto significativo sulla longevità degli esseri umani. E che basti praticare sesso una volta alla settimana per allungare la vita di qualche anno. A riportarlo un articolo di Cosmopolitan UK.

Attività sessuale una volta alla settimana: lo studio

Secondo uno studio pubblicato su una prestigiosa rivista di scienza – citata dall’articolo – alcuni studiosi hanno preso in esame una componente del DNA chiamata telomero in 129 madri impegnate in una relazione a lungo termine.

I telomeri hanno un ruolo fondamentale nella salute perché con il loro accorciarsi e modificarsi, espongono la persona a un maggiore rischio di sviluppare una malattia degenerativa o una morte prematura. Questo è quanto riportato dal ricercatore principale della ricerca, lo studioso

Tomás Cabeza de Baca della Università della California che ha parlato al sito PsyPost.org.

Altri fattori che sono stati misurati sono la soddisfazione di coppia e i livelli di stress percepiti.

Lo studio ha quindi scoperto che mentre non esiste relazione tra il livello di soddisfazione di coppia e la lunghezza del telomero, è il sesso a fare la differenza. Le donne che hanno detto di fare sesso una volta alla settimana avevano telomeri significativamente più lunghi.

Ne consegue che l’attività sessuale potrebbe avere un ruolo nel prolungamento della longevità umana. Tuttavia lo studio si è limitato ad un’attività di tipo osservativo. Cioè ancora non riesce a stabilire nessi di causa ed effetto. Inoltre è anche probabile che siano proprio le donne più in salute a fare più sesso, in virtù del benessere raggiunto e non viceversa. Nel dubbio gli esperti consigliano comunque di cercare di raggiungere una buona attività sessuale in coppia o da single. Come conclude l’articolo in questione, una buona attività sessuale magari non prolungherà la vita di tanti anni, ma nel dubbio è meglio rischiare. Si può solo giovarne.