Julia Garner, mini dress da red carpet

L’attrice riccioluta ha una grande passione per gli abiti corti firmati dalla sua stilista preferita, Miuccia Prada

“Ogni riccio è un capriccio” – recita un vecchio modo di dire. Chissà se lo stesso discorso vale per Julia Garner, la bella attrice statunitense dalla riccioluta e ribelle chioma bionda che rappresenta, a tutti gli effetti il suo tratto distintivo. Di recente l’abbiamo vista sul piccolo schermo alle prese con la serie tv “Ozark” (in onda su Netflix): ha letteralmente stregato i telespettatori. Julia è decisamente convincente. Il cinema e la moda almeno si sono lasciati conquistare dalla sua bravura, e perché no, anche dalla bellezza.

Julia Garner innamorata di Miu Miu

Esistono amori incerti e altri che, invece, sono una garanzia, un approdo sicuro. Julia Garner lo sa bene, il suo cuore batte per Miu Miu. La moda italiana l’ha conquistata e, non a caso, la celebre maison l’ha anche scelta per la campagna relativa alla collezione P/E 2016. E’ scoccata la scintilla.

Sono tanti i red carpet che hanno portato l’attrice americana a prediligere le mise firmate dalla nota stilista. Durante lo screening di “Ozark”, ad esempio, avvenuto lo scorso 20 luglio 2017 a New York, Julia ha sfoggiato una mise della collezione Autunno/Inverno 2017. Un delizioso mini dress dallo stile collegiale con tanto di motivo check e deliziosi fiocchi sulla parte frontale.

Gambe in primo piano

Non è tutto. Stessa maison, altra mise quella indossata per la partecipazione alla trasmissione televisiva “Build Series” il 20 luglio 2017 a New York. La moda le piace. Il suo fisico minuto viene esaltato con mise corte che mettono in mostra le gambe.

Mai senza il rossetto. Rosso

Il suo asso nella manica? Il rossetto. Rosso per l’esattezza. In un’intervista rilasciata a Vogue, infatti, la bella attrice ha dichiarato il segreto della sua beauty routine: “Non esco mai senza, il rossetto rosso è il mio marchio di fabbrica”. Un colore forte e deciso che si addice alla sua personalità e crea un bel contrasto con la sua pelle di porcellana e gli occhioni azzurri. E pensare che era una timida. Si è infatti avvicinata alla recitazione proprio per superare la sua insicurezza. I risultati parlano chiaro, ha vinto la sua battaglia.