Velvet sneaker: il velluto domina il trend invernale

Velvet sneaker, tradizionali e un po’ futuristiche, alte o basse, sportive o adatte all’uso quotidiano, sono il must have della prossima stagione. Il velluto è protagonista delle collezioni della spagnola Gioseppo e dell’italiana Elma Milani. Che per l’autunno inverno 2017-18 scelgono calzature di grande personalità. Sneaker caratterizzate da stampe ed effetti speciali, fatte per donne che amano il comfort senza rinunciare al look. E che vogliono essere trendy anche indossando un paio di comode scarpe sportive.

Velvet sneaker di Gioseppo

Nato nel 1991, il brand Gioseppo ha rapidamente scalato le classifiche dei brand più apprezzati. Non solo in Spagna – l’azienda della famiglia Navarro ha sede ad Elche – ma anche nel resto d’Europa. Gioseppo abbina la creatività iberica e latina con una cultura imprenditoriale evoluta. Dove la scarpa è al centro del suo microcosmo e la sneaker riveste un ruolo importante. La nuova collezione introduce modelli con zeppa interna. Comodi e perfetti per slanciare la figura. Le stampe animal e le applicazioni in pelliccia definiscono una nuova tendenza. Arricchita da tocchi glitter sulle suole e allacciature in velcro. Alcuni modelli perseguono un design futuristico. Combinando tessuti broccati con dettagli metallici e applicazioni in velluto. Prezzi a partire da 64,50 €, acquistabili anche sul sito del brand.

Colpi di glitter sulle velvet sneaker Elma Milani

La doppia anima di Elma Milani, sportiva e trendy, si combina nella collezione autunnale. Da un lato una donna runner, che può scegliere tra modelli con suola sportiva e design contemporaneo. Dall’altro una donna minimal chic, che ama le atmosfere vintage e le linee pulite e rigorose. Il Made In Italy di Elma Milani arriva da lontano, nonostante la giovane età. Un brand che nasce dalla sapienza artigianale di un laboratorio nato nel 1956 e che cura molto i dettagli. Sneaker slip-on e stringate con stampe camouflage e realizzate miscelando materiali eterogenei. Il velluto è protagonista assieme al glitter, alle lane scozzesi e al cavallino. Ma anche applicazioni con pellicole lucide o opache a forma di stella e luna. E poi anche il velluto, che dona un allure vintage ad alcuni modelli, a cui vengono abbinati borchie e applicazioni metalliche. Prezzi a partire da 164 €.