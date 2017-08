Capispalla invernali dal mood casual chic

Classici e formali o eleganti e iper-femminili? Quali saranno i capispalla invernali che faranno perdere la testa a tutte le fashioniste? In tante se lo stanno chiedendo. Una volta messo da parte il costume, bisogna fare spazio nel guardaroba per accogliere le novità di stagione.

Capispalla invernali: le novità di stagione

Parka o cappotto, montone o piumino: cosa scegliere? Basta lasciarsi ispirare dalla moda: a ognuna la sua mise di riferimento.

Eleventy: mood boho-chic

Qualità prima di tutto. La collezione AI 2017/18 di Eleventy, facendo tesoro della più pregiata manifattura italiana assicura, nel quotidiano, sobrietà ed esclusività. Il tutto strizzando l’occhio allo stile boho-chic. Ad avvolgere in un caldo e morbido abbraccio sono cappotti lunghi realizzati con tessuti misti cashmere, modelli iper femminili che esaltano la silhouette di ogni donna. O ancora ci sono i montoni, leggerissimi, a pelo lungo così come i cappotti di maglia in fantasie spinate e pied de poule misti alpaca/cashmere dedicati a chi predilige uno stile country-chic. Le più freddolose possono lasciarsi coccolare da capi in piuma dai tessuti tecnici abbinati a pellicce. Last but not least, tra le punte di diamante ci sono le giacche corte doppiopetto così come i parka.

Linea Platinum, tutta la morbidezza (e il calore) del cashmere

Per le donne più esigenti c’è la linea Platinum. A caratterizzarla sono tessuti e filati preziosi come cashmere reversibile, lane da 14 micron finissime, seta abbinata ad alpaca e cashmere. Dal punto di vista dei colori si predilige un low profile. Niente tonalità sgargianti. Si va dal cammello al porpora passando per il bianco, il grigio e il nero, vero e proprio emblema di eleganza.

Aspesi: stile minimal

Aspesi, per la collezione FW 17/18, conferma il suo interesse per i tessuti esclusivi e d’avanguardia. A tornare nel guardaroba, dopo la pausa estiva, sono capispalla invernali pronti a raccontarsi sotto un’altra luce. Nuovi colori e tessuti rendono modelli iconici sempre attuali conferendo loro un appeal raffinato.

A rinnovarsi sono giacche e cappotti, ora in lana ora in cashmere o lana metallo, declinati in tonalità classiche. Lunga vita al blu o al grigio. Che dire delle fantasie e del tagli? La donna sembra compiere una vera e propria invasione di campo sconfinando in quello maschile rubando, o semplicemente prendendo in prestito, tagli e fantasie.

Lo dimostrano le trame check e spigate o il pied-de-poule. Il mannish style sembra essere tornato di moda. A confermarlo sono anche quelle mise che strizzano l’occhio al mondo militare, ovvero gilet tecnici e l’iconica Field Jacket che, quest’anno, si presenta nella versione in velluto di seta.