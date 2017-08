Carriera: come arrivare alla posizione desiderata

Come conquistare il ruolo a cui si ambisce? Alcuni consigli per fare carriera

Vi sentite pronti per fare uno step lavorativo? Il vostro ruolo comincia ad andarvi stretto? Credete che sia giunto il momento di una avanzamento di carriera? La leadership coach Lolly Daskal fornisce utili consigli motivazionali su come arrivare alla posizione desiderata. O perlomeno come aiutarsi a fare carriera eliminando gli ostacoli personali. Ve ne riportiamo alcuni (fonte).

Consigli personali per fare carriera

Non crucciarti per gli errori del passato. Tutti una volta hanno fallito, hanno fatto sbagli, hanno incontrato avversità. L’importante è esserne usciti: è il momento di guardare oltre e non portarseli appresso come un fardello.

Ogni esperienza è utile. Che sia positiva o negativa, ogni esperienza è una risorsa da cui attingere. L’esperienza insegna più di ogni libro di teoria, bisogna fare tesoro di tutto ciò che si è incontrato nell’arco di una carriera.

Conosci la tua motivazione. Perché vuoi arrivare più in alto? Cosa è che ti muove? I soldi? Il prestigio? L’ambizione? La noia? Averlo ben chiaro serve a capire come muoversi.

Trova la tua sfera d’influenza. Circondarsi di persone con cui collaborare, creare un network è importante per andare avanti in qualsiasi lavoro.

Pensa in grande. Non fermarti a quello che hai solo perché temi di affrontare nuove sfide. Se senti la necessità di muoverti, punta ad obbiettivi anche grandi, enormi. E avvicinati un passo alla volta.

Contempla il fallimento. Il percorso può essere difficile, e lungo la strada è possibile fallire. Ma al fallimento bisogna dare un connotato educativo: non bisogna fermarsi, ma provare e riprovare fino a che si super l’ostacolo.

Abbi fiducia nei piccoli passi. Ogni cambiamento, anche piccolo, è un progresso verso il futuro desiderato. Ogni step, anche minuscolo, ha valore.

Impara a reinventarti. ‘Reinventarsi’ non significa non essere sé stessi, ma avere la capacità di modellarsi a seconda dell’obbiettivo prescelto.