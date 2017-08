Flirt estivi: colpo di fulmine o amore di lunga durata?

Arriva l’estate, e con essa la voglia di relax totale. E di flirt. Il nostro corpo ha bisogno di rilassarsi e, per qualche settimana, di dimenticare i diversi problemi da affrontare in città. E’ il tempo in cui si va alla ricerca di nuove conoscenze e amicizie. Una voglia di svago e di leggerezza invade il cuore e le emozioni di ognuno. Situazione propizia questa, per poter beneficiare delle passioni estive che non si fanno attendere. Ogni anno, più o meno, così. E’ la legge dell’estate, e tutti ne sono investiti, dai più giovani ai meno giovani.

Si incontra una persona, un timido flirt, si comincia a frequentarla, ma è come se si conoscesse da sempre. E’ proprio vero: una persona poco tempo prima ignota, diventa il punto di riferimento di tutte le attenzioni durante la vacanza. Il desiderio prioritario è stare con lui/lei per vivere l’amore nella pienezza. Si dimentica tutto, non esiste altro. Si è immersi in una sorta di limbo in cui tutto è perfetto e il desiderio fisico è fortissimo. Una vera estasi. Attenzione, però, il più delle volte non è amore vero; potrebbe trattarsi di una pura infatuazione.

Flirt estivi: come capire se durerà anche dopo le vacanze

Purtroppo le sensazioni molto spesso non sono vissute da entrambi in egual modo. Colui che è più “tiepido” è meno esposto a delusioni. Ma chi è veramente innamorato, prima o poi sarà costretto a scontrarsi con la dura realtà. E’ vero amore? Se si giunge a percepire, però, una mancata corrispondenza, si sprofonda in un’incredibile tristezza e malinconia. Subentra allora il pentimento di essersi lasciati andare di fronte alla passione fisica così travolgente, anche se solo per una sera.

Le aspettative, soprattutto dai rapporti estivi, sono sempre poche. Spesso sono grandi amori che, come nati in fretta, purtroppo, sembrano destinati a dissolversi nell’arco di qualche settimana. Se i momenti vissuti sono stati belli si proverà, a lungo andare, un pizzico di sana nostalgia. E’ bene, pertanto, non colpevolizzarsi mai.

A volte, due persone si incontrano in un posto di villeggiatura e iniziano a conoscersi meglio. Colpo di fulmine? Assolutamente no! Ma appena finita la vacanza, si scambiano i relativi indirizzi e contatti social. Basta un incontro, una sola volta, dopo il rientro in città, a metà strada e, con il passare dei mesi, il rapporto si consolida e ognuno capisce di non riuscire più a fare a meno dell’altro. E da “flash” si passa a flirt.

Un tipo di amore più ponderato, ma sicuramente anche questo, bello e unico, benché vissuto più al rallentatore. Il finale di quest’ultimo sembra destinato ad essere molto più positivo dell’amore a prima vista. Il colpo di fulmine è molto più intenso, in questo caso la fisicità è la componente principale. Il rischio, comunque, che la relazione sia a breve termine, perdura.