Sapore dei cibi: come non comprometterlo

TUTELARE IL VERO SAPORE DEI CIBI

Mangiare un buon piatto significa gustare il vero sapore dei cibi con i quali è realizzato. A volte però può capitare di non riuscire ad assaporarli al meglio. O, peggio, di restare totalmente disgustati perché ciò che stiamo mangiando ha un sapore poco gradevole. E non è detto che dipenda dal cibo o dalla bevanda in sé. Può infatti essere colpa del piatto, bicchiere o scodella in cui lo stiamo mangiando. Oppure della pentola, teiera, o altro tipo di elettrodomestico con il quale l’abbiamo preparato.

COSA PUO’ COMPROMETTERE IL VERO SAPORE DEI CIBI

I casi più frequenti di situazioni in cui viene compromesso il vero sapore dei cibi dipendono dagli errori di pulizia. Ebbene sì, l’igiene domestica carente o, al contrario, anche eccessiva può rivelarsi fatale per la gioia del palato. I colpevoli principali sono i residui di cibo o di bevande e l’utilizzo di detergenti troppo profumati o in smodata quantità.

ALCUNI COMUNI ERRORI DI PULIZIA

Un errore molto diffuso riguarda la pulizia del macina caffè. Questo strumento andrebbe infatti lavato ogni volta con acqua e sapone per evitare cattivi odori. Gli oli del caffè che restano negli ingranaggi possono compromettere il sapore del caffè fresco dei giorni seguenti. La classica moka italiana, al contrario, può essere lavata quotidianamente solo con acqua e saltuariamente in maniera più accurata.

I CONSIGLI DI CAROLYN FORTE

Carolin Forte, direttore del laboratorio di pulizia presso il Good Housekeeping Institute, fornisce poi altri consigli. In relazione alla carenza di pulizia, gli errori più comuni da evitare sono i seguenti. In primis, la cottura di carne e pesce su una griglia sporca. I residui di cibo restano infatti quasi sempre attaccati alle griglie dopo l’uso. Ma vanno ogni volta rimossi con apposite spugnette e retine di alluminio. Per poi detergere perfettamente la griglia. Anche il forno non pulito può compromettere il sapore dei cibi. Per questo occorre una buona detersione ad ogni cottura, quando è ancora caldo. Manterranno i cattivi odori anche i contenitori in plastica, se non puliti subito dopo l’uso.

ECCESSI DI PULIZIA

Al contrario, può capitare di restare disgustati per via del forte sapore di sapone e detergente sulle stoviglie. Questo può avvenire per vari motivi. Chi usa la lavastoviglie, ad esempio, può correre questo rischio con detergenti troppo profumati. Oppure con l’uso di deodorante per lavastoviglie o, ancora, per eccessiva quantità di prodotto. A restare intrisi di questi profumi sono senz’altro gli oggetti in plastica o silicone, ma a volte anche i bicchieri. Un altro caso comune, è l’odore di candeggina o di detersivo per piatti nei bicchieri. In entrambe le situazioni, ciò è causato da uno scarso risciacquo, che andrebbe invece sempre fatto abbondantemente.