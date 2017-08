Sita Abellan, la modella/dj dal fascino pop

Rihanna ne ha combinata un’altra delle sue. La celebre popstar delle Barbados ha fatto il colpaccio regalando notorietà a Sita Abellan, modella e dj spagnola scoperta per caso su Instagram e ingaggiata per il chiacchieratissimo video “Bitch Better Have My Money”. Una visibilità tale, ovviamente, le ha spianato la strada del successo. Riri, c’ha visto lungo.

Sita Abellan, la pupilla di Rihanna

Se non la riuscite a riconoscere, non preoccupatevi. E’ facile vederla in una foto castana mentre, in un’altra, la sua capigliatura è rosa, viola o ancora blu. Tutto normale. E’ sempre lei e, come ogni artista che si rispetti, i cambiamenti fanno parte della sua personalità. Le passerelle sono il suo pane quotidiano ma Sita non è una che si accontenta. La noia non trova spazio nella sua vita. E’ un vulcano di idee e dalla teoria passa sempre alla pratica.

Dalla passerella alla consolle

La musica batte nel suo cuore e, stando a quanto ha confessato in un’intervista a Vogue, la techno è il suo genere musicale preferito. “E’ l’unico che davvero mi trasmette forti emozioni”. Il talento non le manca. E’ stata proprio lei a dare ritmo a molte serate nei club più esclusivi d’Europa là dove ha coronato il sogno di calarsi nei panni di deejay.

Non è tutto. Nel suo cv si può leggere anche la voce stilista visto che, dopo aver realizzato, in collaborazione con MISHBV, la capsule collection PAIN, sembra averci preso gusto. Eccola tornare con una nuova capsule collection messa a punto con Freak City. Da non dimenticare poi la linea di merchandise Techno Capitalism.

Parola d’ordine stravaganza

Il suo dress code? Eccentrico. Il suo stile è punk, ma anche chic, ed è in continua evoluzione. Come la sua vita d’altronde che l’ha portata in giro per il mondo da New York a Milano passando per Tokyo e Madrid. La ragazza ha sempre le idee chiare per quanto riguarda cosa mettere, come abbinare capi e accessori e non lo fa emulando la massa ma rendendosi unica. Inutile dirlo, il suo gusto stravagante la porta a sfoggiare abbinamenti audaci, spesso azzardati, caratterizzati da micro bikini, stampe animalier, gioielli importanti etc. E’ diventata, complici i social media, una vera e propria influencer.

Sita Abellan, in uno dei suoi dj set a Madrid, ha indossato uno dei modelli cult dell’estate, gli occhiali Polaroid by Safilo, una montatura leggera in metallo caratterizzata da lenti cosmetiche dai colori decisamente pop. Per la serie “levatemi tutto ma non il colore”.