Masterchef va in crociera: la novità di MSC

Le crociere MSC non smettono mai di stupire: l’ultima novità è l’arrivo di Masterchef a bordo. Svago e divertimento sono sempre stati al top. E infatti MSC offre l’esclusiva collaborazione con il leader mondiale dell’intrattenimento artistico: il Cirque du Soleil. Una partnership rivolta ad alzare il livello di professionalità e coinvolgimento di uno show dal vivo con otto spettacoli. Ma MSC è anche sinonimo di cucina. Sempre di buona qualità. Per questo il celebre format sale a bordo. Ed intrattiene i crocieristi. Con una posta in palio da leccarsi i baffi: la partecipazione al casting ufficiale e cena con le star del programma.

L’iniziativa si chiama MSC MasterChef At Sea. Nata grazie alla collaborazione con Endemol Shine Group, la nota società di produzione televisiva che produce il popolare programma in 60 Paesi nel mondo. A dimostrare l’impegno costante di MSC Crociere nell’offerta sempre più ampia e diversificata di coinvolgenti attività d’intrattenimento. E confermando anche l’attenzione e la passione della Compagnia per l’arte del buon cibo.

MASTERCHEF ANCHE IN CROCIERA

Ecco dunque a bordo delle navi della compagna vengono organizzate le gare di cucina. Strutturate sulla falsariga del popolare show televisivo. I crocieristi hanno l’opportunità di mettersi alla prova ai fornelli e di testare la propria abilità sfidandosi tra loro. Questa esperienza coinvolgente è stata progettata con l’intento di portare la magica atmosfera di MasterChef nella quotidianità degli ospiti in viaggio. E, nel contempo, di incoraggiare l’esplorazione culinaria. Come commenta Gianni Onorato, Chief Executive Officer di MSC Cruises.“Abbiamo aggiunto al già ricco ventaglio di attività la partnership con MasterChef, uno dei marchi più famosi nel mondo del food. Lo scopo è quello di aiutare i clienti a vivere un’esperienza che combini la passione per il cibo con una proposta entusiasmante e unica.”

MSC Crociere è da tempo impegnata nell’assicurarsi partnership con eccellenze appartenenti a diversi settori. E quello culinario non fa eccezione neppure a bordo delle nuove unità. La collaborazione con lo chef di fama mondiale Roy Yamaguchi su MSC Seaside si estende ben oltre la creazione dei menu. Carlo Cracco, premiato con due stelle Michelin, dopo anni di collaborazione con la Compagnia firma i menu dei principali ristoranti di MSC Meraviglia. Sempre a bordo di MSC Meraviglia Jean-Philippe Maury, uno dei migliori chocolatier e pasticceri francesi, tenta gli ospiti con incredibili e dolcissime creazioni. Le creazioni dello chef cinese internazionale Jereme Leung sono presenti anche a bordo di MSC Lirica. A tutto questo si aggiungono altre occasioni di assaporare la migliore gastronomia, come le proposte firmate Eataly,