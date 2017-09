Shopping maschile, i millennials ne vanno matti

Fare spese pazze non piace solo alle donne, anzi, per 1 uomo su 10 è addirittura il passatempo preferito. A svelarlo è stata una ricerca condotta da Neinver

Chi l’ha detto che lo shopping è donna? Sicuramente è uno dei passatempi più amati dal gentil sesso, ma non solo. Sono sempre di più gli uomini che curano la propria immagine dedicandosi sì a trattamenti beauty ma anche ad acquisti selvaggi. Non una diceria ma un dato di fatto. Lo shopping maschile piace al 75% degli italiani, millennials in primis. Per 1 uomo su 10 è addirittura il passatempo preferito: a rivelarlo è stato Neinver, 2° player europeo nel settore degli outlet, che ha studiato quelle che sono le abitudini di acquisto degli uomini del Belpaese.

Shopping maschile: la ricerca

Le tendenze sono cambiate nel giro degli ultimi 5 anni: circa un terzo degli intervistati ha infatti dichiarato di fare più shopping rispetto al passato. E con maggiore soddisfazione. Se le donne sono solite andare per negozi per sconfiggere la depressione, per gli uomini lo shopping è fonte di gioia (85%) e appagamento (83%).

Fare acquisti permette di sentirsi appagati

Proprio così: per 1 uomo su 5 andare in giro per negozi è un modo per “premiarsi”, è una sorta di auto-gratificazione. Niente egoismo però: 6 uomini su 10 hanno dichiarato di comprare sì per se stessi ma anche per altri. Il 21% infatti pensa ai figli mentre, il 13%, al partner. Cosa vogliono? In primis amano gli articoli di marca: rappresentano una scelta irrinunciabile per 3 uomini su 4. Meglio ancora se si tratta di novità. Nella lista dei must have dello shopping maschile figura in primis l’abbigliamento (70%) ma anche le calzature si sono guadagnate la loro fetta di dovute attenzioni (28%). Riscuotono meno successo le attrezzature sportive (24%) e gli oggetti per la casa (23%).

Shopping, mai con i colleghi

Andare in giro per negozi da soli non piace molto agli uomini. Preferiscono avere qualcuno pronto a impartire consigli di stile. Il 48% degli italiani, infatti, ha dichiarato di fare abitualmente shopping con la dolce metà: uscire insieme a fare spese permette di unire l’utile al dilettevole ovvero avere un parere esperto e trascorrere piacevolmente del tempo insieme. Non troppo gradita, invece, la compagnia dei colleghi di lavoro.

Ampi spazi e parcheggi: lunga vita agli outlet

Venendo ai tasti dolenti, gli uomini odiano andare in location in cui non è facile parcheggiare o là dove devono fare i conti con traffico e stress. In cima alla lista delle mete ideali ci sono gli outlet in quanto, trattandosi di spazi immensi, permettono di trovare tutto il necessaire senza perdere troppo tempo. In un unico contenitore si trovano innumerevoli punti vendita, ordinati e curati, ma anche posti dove lasciare l’automobile.

Quando andare per negozi

Lo shopping è un passatempo ergo va fatto con serenità. Niente fretta. Ecco perché il 60% degli uomini preferisce farlo nel fine settimana. Il 15% invece, opta per la sera mentre un 4% sacrifica la pausa pranzo pur di dedicarsi agli acquisti.

Niente acquisti compulsivi

A differenza delle donne che sono piuttosto impulsive, gli uomini sono più razionali e riflessivi quando vanno per negozi. 3 intervistati su 10, infatti, hanno dichiarato di informarsi prima sui prodotti da acquistare. Ciò si traduce in acquisti sicuri e pochi ripensamenti. Il 43% ha infatti affermato di non pentirsi mai delle scelte fatte.