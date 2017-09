Sneaker camouflage: mimetiche con l’anima sportiva

Mimetiche ma non per nascondersi. Le sneaker camouflage dominano le collezioni autunno inverno di D.A.T.E. e Susana Traça

Sneaker camouflage, pensate per mimetizzarsi ma fatte per apparire. Lo stile militare o etnico è di tendenza nelle collezioni di D.A.T.E. e dell’emergente Susana Traça Le sneaker prendono forma con le stampe caratterizzate da mood piuttosto aggressivi. Addolciti dall’anima sportiva di calzature che conservano la classica gomma sotto la suola e si adattano a qualsiasi circostanza. Dal tempo libero a look più informali e contemporanei.

Il mood army di D.A.T.E.

La scelta stilistica di D.A.T.E. – giovane brand fiorentino che ha le sneaker nel proprio DNA – vira verso un trend dal gusto militare. Per la prossima stagione autunno inverno la sneaker uomo è una sportiva dal look army. Realizzata con tessuti hi-tech con effetto metallizzato, lacci in stile trekking e una gamma colori ben definita. Le stampe variano infatti dal verde al grigio. Ed arrivano al nero. Tre i modelli proposti, Newman Camo Army, Court Camp Army, Cover Camp White e Boston.

La Newman ha una tomaia in tessuto stampato camouflage verde militare, con suola bianca e dettagli in nappa. In alternativa in grigio-nero con suola in caucciù e suede. La Court Camo Army è invece in pelle verde militare con dettagli in pelle bianca e nera. Oppure nei toni grigio-nero con dettagli in pelle bianca e nera. La Cover Camo White è in pelle total black con suola rivestita in tessuto camouflage grigio-nero. Oppure in pelle total white con suola rivestita in tessuto camouflage nei toni del verde militare. La Boston infine è una sneaker in tessuto camouflage grigio-nero o verde militare con inserti in pelle. Prezzi a partire da 165 €.

Le sneaker camouflage di Susana Traça

L’ex modella angolana Susana Traça esplora il tema delle sneaker camouflage andando alla riscoperta delle proprie origini. Nata in Africa, cresciuta in Portogallo, cittadina del mondo, dietro il marchio Made in Italy afferma il proprio personale stile. Sneaker per la donna cosmopolitana, dal sapore etnico, che si misurano con un mood glamour e street styled. Con tagli geometrici o più classici, per adattarsi a tutte le esigenze. Il tema delle sneaker camouflage emerge sulle sportive in canvas decorate con micro-paillettes. Prezzi a partire da 210 €.