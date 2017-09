Ghiaccio da stiro … un trucco sensazionale!

GHIACCIO DA STIRO VS FERRO DA STIRO

La maggior parte di voi non avrà sicuramente mai sentito utilizzare il termine ghiaccio da stiro. Anzi, probabilmente nessuno, poiché lo abbiamo praticamente “coniato” noi per indicare un trucco sensazionale. Si tratta di un astuto escamotage utile per evitare di stirare i panni ed averli comunque perfetti e senza grinze. Inutile dire che, specialmente d’estate, la sfida tra ferro e ghiaccio da stiro è già decisa. Nessuno infatti, neanche gli appassionati dello stiraggio, amano usare il vapore con il clima caldo. Per questo si finisce per stirare molto meno o sacrificare le ore serali. Ma veniamo al nostro trucco.

IL GHIACCIO DA STIRO NELL’ASCIUGATRICE

Purtroppo c’è un dettaglio non proprio trascurabile che dobbiamo portare alla vostra attenzione. La possibilità di usare il potere del ghiaccio per stirare i capi è limitata all’utilizzo di un’asciugatrice. Chi non possiede questo elettrodomestico, infatti, non potrà giovare di questo trucco. L’asciugatrice è molto comoda, specialmente in inverno, quando l’umidità e il maltempo impediscono una rapida asciugatura. Inoltre chi la possiede sa per esperienza che molti capi trattati con questa macchina sono più morbidi e meno sgualciti. Utilizzando solo 3 cubetti di ghiaccio, poi, potremo ottenere un “effetto stirato” senza utilizzare il ferro!

COME FUNZIONA IL GHIACCIO DA STIRO

Il metodo è semplicissimo. Basta inserire il capo o i capi che si vogliono stirare nell’asciugatrice. Insieme a questi metteremo 3 cubetti di ghiaccio (non di più!) e faremo partire il ciclo di asciugatura per 10/15 minuti. Il vapore generato dal ghiaccio che si scioglie avrà il potere di “stirare” il tessuto del capo d’abbigliamento. Pieghe e sgualciture non saranno presenti o comunque molto attenuate rispetto all’asciugatura classica. Molti cercano infatti di evitare di stirare stendendo bene i panni, ma spesso non basta. Il metodo del ghiaccio da stiro è senz’altro più efficace! Per i tessuti più ostinati e che tendono a restare sgualciti, si può aumentare un po’ la temperatura dell’asciugatrice. In questo modo l’effetto del vapore prodotto dal ghiaccio sarà ancora più efficace.