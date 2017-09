Mostra del Cinema di Venezia: tutto il “glam” della settimana

Per festeggiare il cinema, per raccontare il lusso e la bellezza. Per sorseggiare un drink in compagnia dei grandi divi di Hollywood.

La Mostra del Cinema di Venezia si tinge di “glam”. Come ogni anno nella Serenissima vanno in scena alcuni dei party italiani più esclusivi dell’anno. Per festeggiare il cinema, per raccontare il lusso e la bellezza. Per sorseggiare un drink in compagnia dei grandi divi di Hollywood.

Al party del 2 settembre, presso l’Hotel Cipriani, si festeggerà con la protagonista Julianne Moore il film di George Clooney ‘Suburbicon’. Al Kempiski Palace di San Clemente, invece, il ricevimento per omaggiare i due Leoni d’Oro alla Carriera della mostra 2017, Jane Fonda e Robert Redford. Contemporaneamente la festa per ‘La vita in comune’ di Edoardo Winspeare. Ma anche la Festa per il Biennale College Cinema e per il Venice Virtual Reality, sulla Terrazza Mediterranea. Poi l’evento per il fashion magazine Lampoon. Mentre Claudia Cardinale e Susan Sarandon saranno le ospiti d’onore per il premio Kineo al Centurion.

Domenica 3 settembre occhi puntati sul party che Rai Cinema organizzerà al Kempiski Palace di San Clemente per il ‘The Leisure Seeker’ di Paolo Virzì, con i protagonisti Helen Mirren e Donald Sutherland. Lunedì 4 due le serate in programma. Una per ‘Woodshock’ delle sorelle Mulleavy con Kirsten Dunst al San Clemente Palace. La seconda alla Palazzina G di Venezia per ‘Una famiglia’ di Sebastiano Riso.

Mostra del Cinema di Venezia: gli eventi della prossima settimana

Per il 5 settembre, invece, la festa del mensile ‘Ciak’, sulla Terrazza Mediterranea del Lido. Ai bordi della piscina dell’Excelsior evento per il corto Twinset girato da Sydney Sibilia “Io sì, tu no” con Greta Scarano, Lino Guanciale e Valerio Aprea. Mercoledì 6, invece, la festa di ‘Ammore e malavita’, terzo film italiano in concorso. Mentre, il giorno dopo, l’happening di ‘Brutti e cattivi’ di Cosimo Gomez, con gli attori Claudio Santamaria, Marco D’Amore e Sara Serraiocco.