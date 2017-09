Partenze sicure: la salute prima di tutto

In molti preferiscono andare in vacanza a settembre, ma sempre con la garanzia delle partenze sicure. Ovvero partire in sicurezza è fondamentale. Il che significa, per chi va alla scoperta di mete esotiche, di sapere le cose fondamentali riguardo a vaccini, precauzioni sanitarie ed accorgimenti alimentari. Gli esperti della piattaforma MioDottore.it, dedicata alla sanità privata, hanno stilato un vademecum fondamentale. Le cinque regole d’oro per partire senza pensieri alla volta di meravigliosi paesi da esplorare. Ecco cosa tenere a mente quando si è lontani da casa.



Partenze sicure: le regole da tenere a mente

Check list dei vaccini

MioDottore.it suggerisce di rivedere la propria situazione vaccinale prima della partenza. In particolare per DTP-IPV-HB-Hib (contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B, Haemophilus influenzae tipo B), MPRV (morbillo, parotite, rosolia, varicella), pneumococco, meningococco e influenza. In questo modo sarà possibile valutare al meglio un eventuale piano di vaccinazione personalizzato.

Cosa fare contro gli insetti

Indispensabile munirsi di repellenti cutanei da applicare periodicamente sulle parti scoperte. Soprattutto durante gli orari di maggiore attività degli insetti, ovvero al tramonto e di notte. Importante anche l’uso di zanzariere ai letti o alle finestre, aria condizionata. Da prevedere un abbigliamento ricco di maglie e pantaloni lunghi di colore chiaro.

Cosa sapere sui vaccini

Le malattie endemiche sono tra i timori più diffusi. L’esperto di MioDottore.it tranquillizza i viaggiatori. ”La vaccinazione contro la febbre gialla è indicata per chi si reca in Paesi dove vi è un rischio di trasmissione. E’ efficace quasi al 100%. Conferisce l’immunità a partire dal decimo giorno successivo alla somministrazione e dura dieci anni. La difterite di solito viene effettuata come vaccino trivalente: DTP o DTaP (difterite-tetano-pertosse o difterite-tetano-pertosse acellulare). Dopo il corso iniziale di queste tre dosi devono essere date dosi aggiuntive di DT, fino al settimo anno di età

COSA RICORDARSI PER LE PARTENZE SICURE

Cosa sapere sul consumo di acqua e di cibo

Nelle zone tropicali uno dei problemi più frequenti è l’acqua contaminata. Spesso una delle principali cause di malattie gastrointestinali. E’ dunque da privilegiare acqua minerale in bottiglie sigillate, acqua portata a ebolizione per almeno 10 minuti o unita a disinfettanti specifici. Per quanto riguarda i cibi, invece, sono da preferire prodotti cotti ancora caldi e frutta sbucciabile.

Cosa portare

E’ bene ricordarsi di mettere nello zaino:

un antidiarroico

un disinfettante intestinale

fermenti lattici

crema solare ad alto fattore protettivo e doposole,

un disinfettante per le vie urinarie

un repellente per le zanzare specifico per le zone tropicali

eventuali antimalarici qualora prescritti