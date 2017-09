Stravaganze Made in Italy: gli occhiali da non perdere

Gli occhiali non sono solo un oggetto da indossare bensì un mondo da esplorare. Dietro a quello che, apparentemente, sembra essere un semplice accessorio, si nasconde un vero e proprio progetto artistico. Sono tanti i brand che, collezione dopo collezione, hanno dato il meglio di sé esaltando il fascino, il prestigio e l’eccellenza del Made in Italy. Lunga vita alle stravaganze, quel che ci vuole per sentirsi unici e speciali ed esternare alcuni tratti della propria personalità.

Occhiali da sole: stravaganze Made in Italy

A rispondere a coloro che non amano omologarsi alla massa è Nuiit, giovanissima azienda torinese di occhiali da sole di alta gamma. La sua fonte di ispirazione sono gli eschimesi e, nello specifico, i copriocchi Inuit, strumenti che aituano la popolazione a proteggere gli occhi dalla luce accecante del sole.

Dietro a questo progetto ci sono due imprenditori uniti da una grande passione: la storia (e le tradizioni) dei popoli del Grande Nord. Loro sono Marco Giachino e Marco Ribaldone e, insieme, hanno dato una nuova forma a un oggetto dalla storia millenaria. “I copriocchi Inuit sono infatti gli antenati dei moderni occhiali da sole” – ha rivelato Marco Giachino, AD Nuiit.

Occhiali Nuiit ispirazione nordica e design italiano

Nonostante ciò, parliamo comunque di collezioni prodotte interamente in Italia e rifinite a mano che, oltre a guadagnarsi un posto nella collezione permanente del Museo dell’Occhiale di Pieve di Cadore, hanno invaso il mondo dell’eyewear eccellendo tanto nel design quanto nella tecnologia. Le lenti, in vetro ottico temprato, grazie a speciali Terre Rare aggiunte alla fusione del vetro assicurano una vista 70 volte più nitida di quella ottenuta con le comuni lenti in plastica.

A ognuno il suo occhiale. Nuiit, infatti, per ogni montatura propone sei diversi tipi di lenti pronte ad adattarsi a ogni tipo di occasione ed esigenza. Il tutto assicurando un perfetto comfort visivo e protezione a chi le indossa. Qualche esempio? Per le condizioni di luce più estreme ci sono le Atomic Oxigen 23 mentre, per chi vuole guidare in sicurezza ecco le Nitrox 22 e ancora, per gli amanti delle due ruote, parola alle Nitrogen 21. Tutta la gamma si avvale della tecnologia Light Shadow. Una banda sfumata attraversa orizzontalmente ciascun cristallo richiamando proprio la tradizione eschimese.

Dada’ presenta la Karawane collection

Per tutti coloro che amano le stravaganze e vogliono sfoggiare un look eccentrico, ma allo stesso tempo essenziale, a rispondere è un altro marchio eyewear made in Italy, DADA’, con la nuova Karawane collection che verrà presentata durante la prossima edizione di Silmo 2017 (in calendario dal 6 al 9 ottobre 2017 a Parigi).

Ecco che un occhiale da vista, con la semplice applicazione di una clip in acciaio armonico, si trasforma in versione da sole. Passato e presente si incontrano e, facendo tesoro dell’amore per il vintage, nascono modelli dal fascino contemporaneo. Le forme? Si spazia da occhiali butterfly a cat eye, pantos e round eye. Dalla sapiente unione tra il tartarugato e le righe crystal prendono forma Blago, Habla, Horem, Higo, Anlogo e Bung. I nomi, decisamente evocativi, rimandano ai suoni onomatopeici presenti nella poesia “Karawane” di Hugo Ball, il padre del Dadaismo.

Uno nessuno e centomila occhiali. Ebbene sì, anche la vasta gamma di clip si arricchisce ulteriormente permettendo così di rendere la montatura sempre diversa. Alle due clip da sole black e silver, infatti, si vanno ad affiancare la clip gold e quella pitonata. Passare inosservati? Escluso.