La Luna in bellissimo trigono in segno d’Aria porta una ventata di leggerezza nei sentimenti. Ora più liberi di esprimervi, anche in coppia, state sperimentando una vera e propria rinascita, grazie al favore di Giove e di tutti i pianeti veloci. Sfruttate questo momento!

colore: Bianco Dorato

Alok, Never let me go