Magliette bianchissime che più bianche non si può!

COME OTTENERE SEMPRE TESSUTI E MAGLIETTE BIANCHISSIME

Quando acquistiamo un nuovo capo d’abbigliamento i colori sono sempre brillanti, le magliette bianchissime, le camicie splendenti. Posti nel guardaroba vicino ad altri indumenti più vecchi, i colori di questi ultimi spesso possono sembrare più spenti. Per non parlare dei bianchi che appaiono grigiastri o giallini. Oggi ci occuperemo di questo secondo gruppo di abiti e vi sveleremo dei piccoli trucchi per mantenere sempre un bianco candido.

I CONSIGLI DELL’ESPERTA PER MAGLIETTE BIANCHISSIME

Carolyn Forte, del Good Housekeeping Institute, è una vera esperta in materia di igiene e pulizia. A tal proposito ha fornito ai suoi lettori una serie di consigli utili per ottenere sempre vestiti, camicie e magliette bianchissime. Il primo consiglio è quello di lavare gli indumenti ogni volta o al massimo dopo averli indossati due volte. Anche se non li vediamo ad occhio nudo, il sudore del corpo e le cellule morte della pelle permangono sui tessuti. E tendono ad ingiallirli nel corso del tempo.

LAVAGGIO PERFETTO PER MAGLIETTE BIANCHISSIME

Un altro trucco fondamentale è quello di trattare le macchie subito o al più presto possibile. Possiamo usare un pretrattante da lasciare agire 10/15 minuti e poi mettere i panni in lavatrice. Lo stesso prodotto potrà essere usato per le macchie di sudore sotto le ascelle o sul colletto delle camicie. Oppure si può usare un semplice detergente liquido, da sfregare sulla macchia prima di procedere al lavaggio. Per bianchi che più bianchi non si può, è inoltre una buona idea scegliere detersivi contenenti un po’ di candeggina. Oppure, aggiungere la candeggina al lavaggio periodicamente.

Anche la temperatura del lavaggio è importante. I bianchi non corrono il rischio di scolorirsi dunque non è un problema lavarli ad alte temperature, anzi è consigliato. Ovviamente con alcune fibre delicate non bisogna esagerare, quindi è sempre bene attenersi all’etichetta. Anche l’asciugatura è importante: se usate l’asciugatrice, scegliete il programma automatico. Il processo terminerà quando i panni saranno asciutti senza rischiare di farli seccare troppo. In ogni caso, sia in asciugatrice che in lavatrice, ricordate di non riempire oltremodo il cestello. Infine, un “must” del lavaggio in lavatrice che è sempre bene tenere a mente. Mai lavare insieme bianchi e colorati. Anche se non sembra, i colorati rilasciano sempre una minima quantità di tinta che a lungo andare danneggia il candore del bianco.