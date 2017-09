Piacere sessuale: all’apice in Norvegia

In fatto di erotismo, Australia, Germania e Svezia danno poche soddisfazioni. I risultati di una ricerca internazionale…

Nella top ten internazionale del piacere, al primo posto si piazza la Norvegia. Qui il 35% degli intervistati afferma di raggiungere il momento clou almeno una volta al giorno. Il 41% degli svedesi, invece, ne contano 2 o 3 a settimana. In fondo alla classifica troviamo il Canada: l’1.15% degli intervistati ha dichiarato di non aver mai raggiunto il momento conclusivo. Leggermente peggio i tedeschi, i “non classificati” sono il 2,54%.

Lo spiega LELO, azienda che si occupa della realizzazione di prodotti per la vita intima, che ha raccolto le testimonianze di più di 2.200 intervistati, provenienti da 21 paesi diversi. Che hanno condiviso i loro segreti più intimi.

I tre Paesi che riferiscono il piacere più intenso sono il Cile, l’Italia e la Spagna. Tra il 10 e il 13% di questo improbabile trio ha dato un valore elevato alla potenza dell’atto. Il paese che, al contrario, segnala una tiepida fiammella di piacere è stato l’Australia, in cui il 2% degli intervistati ha valutato la loro intensità ad appena 1 punto su 10.

Se volete un po’ di piacere fisico, evitate l’Australia…

In fatto di rumorosità, raggiunge il record il Brasile. Qui il 65% degli intervistati ha dichiarato di contenersi molto difficilmente. Secondo posto per la Norvegia, con il 39,9%. La Croazia si attesta terza, con almeno un terzo della popolazione (37.5%) che non si pone troppi problemi nel farlo piano. I portoghesi sono i “climaxer” più modesti, con il 42% dei rispondenti al questionario che sostiene di essere solitamente abbastanza silenzioso sotto le lenzuola. Il 10% dei francesi, invece, sostiene di controllarsi poco solo assieme a un partner.

Ma cos’altro è emerso da questo studio? L’11% degli inglesi afferma di raggiungere il massimo stato di eccitazione almeno una volta al giorno. La maggior parte degli intervistati americani (28%), invece, ha valutato l’intensità dei propri rapporti con un punteggio di 7 su 10. L’Australia, infine, è tra i paesi più pacati.