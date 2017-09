Una torta light per chiudere l’estate senza traumi. Una ricetta, quella del dolce con i fichi freschi dell’orto, che se da una parte segna la fine dell’estate, dall’altra è una proposta culinaria che ancora vuole godere della libertà di non dover pensare alle calorie.

Un piccolo sconto alla dieta prima dell’inizio di settembre e degli impegni quotidiani. L’ingrediente base per il dessert sono i fichi freschi, che proprio in questo momento dell’anno vedono il massimo della loro stagionalità. Quanto alle calorie, non sono del tutto assenti ma impiegando questo tipo di frutta esse si riducono notevolmente. Considerate che 100 grammi di fichi hanno circa 74 calorie. I fichi sono ricchi di potassio, ferro e calcio, e di vitamine del gruppo A, B1, B2, PP, C. Il loro sapore è molto zuccherino e la consistenza è quella di un frutto morbido facile da lavorare e amalgamare all’impasto. Ecco la ricetta da provare suggerita da Agrodolce.

Torta light con i fichi freschi: la ricetta

Ingredienti per una tortiera da 24 cm.

200 gr. di farina

200 ml di panna per dolci oppure 200 gr di yogurt (bianco oppure alla vaniglia)

150 gr di zucchero

2 uova

1 bustina di lievito per dolci

4 cucchiai di olio di semi di arachidi

scorza di 1 limone

7-8 fichi freschi

1 pizzico di sale

Procedimento:

Sbattete le uova con lo zucchero. Aggiungete l’olio, metà panna, la scorza grattugiata di mezzo limone. Poi la farina, la bustina di lievito, la restante panna ed un pizzico di sale. Imburrate e infarinate una tortiera. Mettete sul fondo un foglio di carta forno, versate il composto nella tortiera e disponete in superficie le fettine di fichi creando un decoro gradevole alla vista.

Infornate a 180° per 45 minuti in forno statico. Spolverizzate con zucchero a velo. Sfornate e gustate. Ricordate infine che il dolce è adatto sia per una colazione particolarmente energica, sia come conclusione soffice a fine pasto. Buon appetito.