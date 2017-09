Alessandro Borghi, ‘padrino’ dal tocco eccentrico

L’attore è sbarcato al lido di Venezia per il festival del Cinema con un look che è già cult

L’attore romano Alessandro Borghi è il ‘padrino’ della Mostra del Cinema di Venezia, ruolo affidato ad un uomo per la prima volta. Gli onori di casa nelle edizioni precedenti sono sempre stati svolti da ‘madrine’. In un bagliore di emancipazione, il festival attualmente in corso ha scelto lui. E, come si è sempre fatto con le madrine, ecco che il suo identikit stilistico finisce sotto i riflettori.

Lo stile è –anche – ironia: Alessandro Borghi

Se da un lato è evidente che Alessandro Borghi sfoggia con eleganza gli outfit più formali (a cui spesso non manca un tocco di stravaganza), dall’altro è anche chiaro che la sua versione più ‘casual’ è già cult. Infatti, divenuto aficionado di Gucci, porta le stravaganze barocche, ironiche, (finto) trasandate che tanto ama Alessandro Michele. E le porta con un perfetto equilibrio tra eleganza ed eccentricità. All’arrivo al Lido, come da tradizione, chi fa gli onori di casa giunge con abbigliamento ‘informale’. Per poi trasformarsi in personaggi da gran gala in occasione delle presentazioni ufficiali.

Così è stato anche per Alessandro Borghi, che è sbarcato a Venezia indossando un paio di jeans effetto trasandato (persino sporco). In verità, un pantalone in denim blu con lavaggio tabacco, dal taglio largo e con risvoltino alla caviglia. Una t-shirt color crema con stampa ape (feticcio di Alessandro Michele). Un paio di sneaker nell’iconico tessuto GG Supreme arricchite da pelle nera con stampa tigre. Il tutto parte della collezione Gucci Autunno Inverno 2017-2018. L’outfit è completato da un occhiale da sole modello Carrera 150/s, della collezione Inspired by Jared Leto – altro attore iconicamente abbigliato Gucci. Montatura effetto maculato, per aggiungere abbondanza di riferimenti animali tra opulenza e ironia.