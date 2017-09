Lenti per l’ufficio: è bene vederci chiaro

Dire occhiali non significa, necessariamente, parlare di modelli da sole anzi, quelli da vista sono sempre più in voga. Che si abbia una leggera miopia o un difetto visivo importante, vestire lo sguardo con modelli di tendenza piace a molti. Quest’oggetto è un sapiente mix tra dovere e piacere, stile e tecnologia: la sua presenza riduce notevolmente l’affaticamento degli occhi rendendo la giornata lavorativa meno faticosa e più rilassante. Al fine di eliminare ogni disturbo visivo, è importante scegliere le lenti per l’ufficio giuste. Anche la montatura conta, è in grado di dare quel tocco in più all’outfit che non guasta mai.

Lenti per l’ufficio: le novità dell’eyewear

A unire l’utile al dilettevole ci pensano le lenti Transitions: sono decisamente versatili, si adattano infatti a ogni montatura. Si possono indossare tanto in ambienti chiusi quanto in auto o all’aria aperta. Perché? Le lenti, da chiare, diventano scure con la luce e sono in grado di proteggere gli occhi da raggi UV e dalla luce blu nociva.

Occhiali Saint Martin by Blackfin

Blackfin, marchio di occhiali in titanio 100% made in Italy, facendo leva sul binomio leggerezza e resistenza, per il grande rientro propone il modello Saint Martin BF769.

La montatura, quasi impercettibile, con forma aviator e doppio ponte è abbinata alla lente Transitions Signature VII che, da trasparente, si colora di una bellissima nuance Zaffiro.

Oversize e tondeggianti: le nuove montature firmate Vanni

Anche gli occhiali Vanni permettono di unire l’utile al dilettevole, ovvero proteggere gli occhi esprimendo il proprio stile. Ebbene sì il brand (nato a Torino) è sempre all’avanguardia: propone infatti lenti per l’ufficio creative e la sua mission è proprio quella di creare abbinamenti unici. A dimostrarlo è uno degli ultimi modelli. L’occhiale unisex VS1306 A966, dalla forma tondeggiante, è realizzato in acetato avana in combinazione con l’esclusiva trama Raster marrone/oro. La lente Transitions XTRActive Flash to Mirror, attivata dalla luce in esterno, assume un vintage color Copper.

Non è da meno la montatura tonda Vanni VS1126 C1o, oversize, in bianco opaco e oro satinato lucido. A fare la differenza è la lente Transitions XTRActive Flash to Mirror, chiara in interno e dalla sfumatura Gold nella versione occhiale da sole.

WOOW Eyewear, l’occhiale del buon auspicio

Chi vuole sfoggiare un look unico e audace, a esprimere al meglio il nesso stile e tecnologia è WOOW Eyewear. A ogni occhiale è affidato un messaggio di buon auspicio presente sul finale delle aste. Ce n’è per tutti. Si va da Good Job 1, squadrato e serioso (disponibile ora in rosa pastello ora in blu tempesta, verde scuro etc.) al Good Job 2. La montatura, dalle linee morbide, è caratterizzata da sfumature classiche che vanno dal nero al bronze.

Non mancano tinte più accese come il blu elettrico o il rosso ciliegia. Se si ha voglia di sfoggiare qualcosa di iper femminile, ecco Good Mood. Il modello, in perfetto stile diva, è disponibile in versione eyebrow. Che dire dei colori? Si spazia dal bianco al nero passando per marrone, viola, bronzo etc.