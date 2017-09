70 anni di Dior in una speciale limited edition

Tra le numerose celebrazioni per i 70 anni della maison, una collezione in vendita alle Galeries Lafayette

Il 2017 è stato un anno ricco di eventi celebrativi per i 70 anni di Dior. Tra i principali, la mostra presso il Musée des Arts Décoratifs ‘Christian Dior: Designer of Dreams’, che rimarrà allestita fino a gennaio 2018. Ma i tributi parigini alla grande maison non sono finiti. Le Galeries Lafayette di Parigi omaggiano l’anniversario della casa di moda con una limited edition, una mostra, e uno speciale allestimento.

Le Galeries Lafayette festeggiano i 70 anni di Dior

Era il 12 febbraio 1947 quando Christian Dior presentò al mondo la sua prima collezione couture. Quella che, sotto il nome di ‘New Look’, avrebbe impresso una svolta decisiva nello stile e nell’abbigliamento per decenni. Il resto è storia: dopo la morte del grande stilista diversi nomi si sono succeduti al timone della maison francese (excursus approfondito proprio dalla mostra presso il Musée des Art Décoratifs). Oggi l’eredità è nelle mani di Maria Grazia Chiuri.

Dal 20 settembre al 10 ottobre le Galeries Lafayette di Parigi celebrano il settantesimo anno della casa di moda con una speciale collezione. Una linea di prodotti esclusivi in limited edition per festeggiare i 70 anni di Dior facendosi un regalo speciale. Borse, orologi, foulard, bracciali, orecchini, occhiali a tema astrale, notturno, lunare. E oggetti per la casa, come portacandele e candele a tema zodiacale.

Inoltre, le vetrine dei celebri grandi magazzini di lusso parigini saranno allestite in omaggio alla maison. Infine, presso la Galerie des Galeris, sarà possibile visitare una piccola mostra intitolata ‘I Feel Blue’, con 12 capi storici Dior provenienti dall’archivio della maison. Il tutto nell’evocativo contesto delle Galeries Lafayette, con il loro stile Art Nouveau e le iconiche cupole.